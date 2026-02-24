Australian poliisi uskoo löytäneensä siepatun 85-vuotiaan miehen jäänteet. Poliisi on sanonut olevansa täysin varma, että rikolliset sieppasivat erehdyksessä väärän ihmisen tämän kotoa Sydneyn North Ryden lähiöstä helmikuun puolivälissä.
Tiistaina poliisi kertoi löytäneensä ihmisruumiin jäänteitä paikallisen golfkentän läheisyydestä.
– Olemme raivoissamme siitä, että tällaista tapahtuu viattomalle miehelle. Jatkamme asian tutkintaa selvittääksemme teon tehneet ja tuodaksemme heidät oikeuden eteen, sanoi Uuden Etelä-Walesin osavaltion poliisin edustaja Andrew Marks.
Siepattu mies oli leski ja asui yksin.
Poliisi uskoo sieppauksen tehneiden rikollisten tähtäimessä olleen vanhuksen sijaan aseistetusta ryöstöstä tuomitun läheinen, jolla oli yhteyksiä australialaiseen Alameddine-rikollisjärjestöön.