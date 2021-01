MTV seuraa: Yhdysvaltain senaatin kohtalo ratkeaa Georgian uusintavaaleissa – republikaanisenaattorit kiilasivat hienoiseen johtoon

Demokraattien on voitettava molemmat kilvat, jotta se saisi senaattiin enemmistön. Tällöin senaatissa olisi demokraattien ja republikaanien välillä 50–50-tasatilanne ja tulevan varapresidentin Kamala Harrisin ääni takaisi demokraateille enemmistön.

5.14: Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan paikallinen vaaliviranomainen Gabriel Sterling on kertonut, että kourallisessa vaalipiireistä äänestys on jatkumassa suunniteltua pidempään. Syynä tähän ovat aiemmin päivällä havaitut tekniset ongelmat.