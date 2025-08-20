Tuomari: Epsteiniin liittyvät suuren valamiehistön pöytäkirjat pysyvät salaisina

Asiasta päättäneen tuomarin mukaan suuren valamiehistön pöytäkirjat kalpenevat oikeusministeriön hallussa olevien tutkintamateriaalien rinnalla.
Yhdysvalloissa seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteiniin liittyvät suuren valamiehistön pöytäkirjat pysyvät salaisina, päätti liittovaltion tuomari Richard Berman keskiviikkona.
Oikeusministeriö oli pyytänyt suuren valamiehistön pöytäkirjojen julkaisemista sen jälkeen, kun presidentti Donald Trumpin kannattajat ovat kritisoineet häntä ja hallintoa asiasta.
Trumpin hallinto on myös kiistänyt Epsteinin vuonna 2019 tekemän itsemurhan ympärillä liikkuvat salaliittoteoriat.
Tuomarin mukaan hallinnolla on hallussaan Epsteinin tapauksen tutkintamateriaalia.
Myös Trump on aiemmin lupaillut julkistavansa Epsteiniin liittyviä tietoja. Maan oikeusministeriö kuitenkin ilmoitti heinäkuussa, ettei uusille julkistuksille ole tarvetta.
Tuomari Bermanin mukaan Epstein-asiakirjojen mahdollinen julkistaminen olisi kuitenkin oikeusministeriön vastuulla.
– Hallinto on looginen osapuoli Epsteinin asiakirjojen julkistajaksi, hän sanoi.
New York Times kirjoittaa tuomari Bermanin sanoneen, että suuren valamiehistön pöytäkirjat kalpenevat oikeusministeriön hallussa olevien tutkintamateriaalien rinnalla.
Tuomarin mukaan suuren valamiehistön pöytäkirjojen julkaiseminen voisi uhata Epsteinin yli tuhannen uhrin turvallisuutta ja yksityisyyttä.
Berman sanoi, ettei hallitus onnistunut todistamaan erityisiä olosuhteita, jotka oikeuttaisivat julkaisemaan normaalisti salaisia asiakirjoja.
Rikoskumppanin asiakirjoja ei julkaista
Yhdysvaltalainen tuomioistuin teki vastaavan päätöksen viime viikolla myös Epsteinin rikoskumppanin Ghislaine Maxwellin tapausta käsitelleen suuren valamiehistön pöytäkirjoista.
Myös Maxwellin tapauksen pöytäkirjat pysyvät salaisina.
Yhdysvaltain oikeusministeriö oli pyytänyt, että Maxwellin tapausta käsitelleen suuren valamiehistön pöytäkirjat tehtäisiin julkisiksi huomattavan julkisen mielenkiinnon vuoksi.
Maxwell suorittaa parhaillaan 20 vuoden vankeustuomiota seksuaalirikoksista. Hänen asianajajansa ovat vastustaneet pöytäkirjojen salauksen poistamista.
WSJ: Trump mainitaan asiakirjoissa
Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin (WSJ) mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoi Trumpille toukokuussa, että tämän nimi esiintyy useita kertoja Epsteiniin liittyvissä tutkinta-asiakirjoissa.
Lehden lähteiden mukaan Epsteinin seksuaalirikoksia käsitelleet asiakirjat sisältävät Trumpin lisäksi satoja muita nimiä.
Lehden mukaan ihmisen maininta asiakirjoissa ei kuitenkaan tarkoita, että tämä olisi syyllistynyt mahdollisiin väärinkäytöksiin tai rikoksiin.
Trump on kiistänyt WSJ:n tiedot.