Kongressissa riehunut sarvipäinen "viikinki" kuuluu hörhöoikeiston Qanon-liikkeeseen – salaliittoteoriaan uskojat liittoutuivat muun äärioikeiston kanssa

Mies on tullut tutuksi useista aiemmista mielenosoituksista ja tempauksista, joissa Qanon-salaliittoteorian kannattajat ovat esiintyneet ympäri Yhdysvaltojen.

Liikkeen suosimissa sosiaalisen median kanavissa on levitetty väitteitä, että presidentti Donald Trump käy sotaa saatananpalvontaa ja pedofiliaa harrastavia demokraatteja vastaan. Sarvipäinen mies on oikealta nimeltään Jake Angeli, mutta kutsuu itseään "shamaaniksi" ja on Newsweekin haastattelussa vakuuttanut olevansa Qanonin "digitaalinen sotilas".