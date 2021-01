Pelko kytee Yhdysvalloissa, oliko Washington vain esimakua? – FBI saanut käsiinsä varoituksia "valtavasta kansannoususta"

Muun muassa ABC Newsin ja uutiskanava CNN:n saamien tietojen mukaan useat viranomaistahot Yhdysvalloissa ovat varautuneet väkivaltaisuuksien esiintymisen mahdollisuuteen lähipäivinä.

ABC Newsin mukaan FBI:n sisäisessä tiedonannossa kerrotaan saadusta informaatiosta, jossa varoitetaan "valtavasta kansannoususta", mikäli presidentti Donald Trump syrjäytetään ennen kautensa päättymistä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pelkona on, että kongressirakennuksen valtaus Washingtonissa viime viikolla saattoi olla vasta lähtölaukaus väkivaltaisuuksille, joita presidentti Trumpin systemaattiset väitteet valheellisesta vaalituloksesta ovat ruokkineet.

Väkivallan uhka kaikissa osavaltioissa

6:01 Donald Trumpilla enää viimeinen viikko presidenttinä – miksi demokraatit nostavat virkarikossyytteen viime hetkellä?

Yhdysvaltalaismedioiden näkemän tiedonannon mukaan aseellisia mielenilmauksia on suunniteltu 50 osavaltion pääkaupungeissa 16.1. -20.1 välisenä aikana.

FBI on saanut viime päivien aikana haltuunsa informaatiota, jossa ihmisiä on kehotettu yhdistymään ja tekemään rynnäkköjä oikeustaloihin ja hallintorakennuksiin, mikäli Trump syrjäytetään virastaan ennen Bidenin kauden alkua. Hyökkäyksiä on suunniteltu myös Bidenin virkaanastumispäivälle 20.1.2021.

FBI on lisäksi saanut tietoja aseellisesta ryhmittymästä, joka on aikeissa matkustaa Washingtoniin ensi lauantaina. FBI seuraa samalla myös useita Bidenin vahingoittamiseen liittyviä mahdollisia uhkia. Uhkaa on kohdistunut myös tulevaan varapresidentti Kamala Harrisiin ja edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosiin.

FBI on lausunnossaan todennut pyrkivänsä tunnistamaan, tutkimaan ja lopettamaan väkivaltaa lietsovien yksilöiden toimintaa.

Washingtonin pormestari: Välttäkää kaupunkiin tuloa

Washingtonin pormestari Muriel Bowser on kehottanut ihmisiä välttämään kaupunkiin tuloa Bidenin virkaanastujaisten aikaan ja on toivonut ihmisten seuraavan seremoniaa virtuaalisesti. Hänen mukaansa ”Trumpismi” ei tule kuolemaan tässä kuussa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Poliisia on ohjeistettu lisäämään turvatoimia ympäri Yhdysvaltoja. Presidentti Trump on puolestaan hyväksynyt hätätilan julistamisen Washingtoniin. Hätätila on voimassa tällä ja seuraavalla viikolla. Trumpin kerrotaan hyväksyneen myös sen, että kaupunkiin voidaan lähettää liittovaltion apuvoimia.

Pentagon on kertonut, että Washingtoniin lähetetään 15 000 kansalliskaartilaista turvaamaan virkaanastujaisia.