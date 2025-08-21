Ukrainan turvatakuiden sotilaallista osuutta valmistellaan parhaillaan – "Muistamme Budapestin virheen"

Kansliapäällikön mukaan kehitteillä on toimintasuunnitelmia sen varalle, että Venäjä jatkaa sodan pitkittämistä tai häiritsee sovun syntymistä kaavailluissa tapaamisissa.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanslian päällikkö Andri Jermakin mukaan aktiivinen työ turvatakuiden sotilaallisten osien suhteen on aloitettu.

Jermakin mukaan kehitteillä on myös toimintasuunnitelmia sen varalle, että Venäjä jatkaa sodan pitkittämistä tai häiritsee sovun syntymistä kaavailluissa presidenttitason tapaamisissa.

– Venäjän on joko otettava tarvittavat askeleet tai kohdattava lisää erittäin kivuliasta kansainvälistä painetta, kansliapäällikkö kirjoitti X-viestipalvelussa.

Jermak sanoi käyneensä maanantaisen Washingtonin-tapaamisen jälkeen puhelimitse pitkän koordinaatiokeskustelun, johon osallistui useiden Euroopan maiden kansallisia turvallisuusneuvonantajia. Puheluun otti hänen mukaansa osaa edustajia Suomesta, Saksasta, Italiasta, Ranskasta, Britanniasta sekä lisäksi EU:sta ja sotilasliitto Natosta.

Jermakin mukaan tällä kertaa on tehtävä erittäin konkreettisia ja tehokkaita päätöksiä, jotta Venäjä ei hyökkää myöhemmin uudestaan.

– Muistamme Budapestin virheen ja julistuksellisten lausuntojen vuosikymmenet. Meidän aikanamme emme tule tekemään virheitä, Jermak sanoi.

Kansliapäällikkö viittasi Budapestin vuoden 1994 sopimukseen, jossa Venäjä sitoutui kunnioittamaan Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia sekä rajoja vastineeksi siitä, että Ukraina luopuu maassa olleista neuvostoaikaisista ydinaseista.

Venäjän aloittama hyökkäys helmikuussa 2022, sitä edeltänyt sijaissota Itä-Ukrainassa sekä Krimin miehitys vuonna 2014 ovat yksiselitteisesti Budapestin sopimuksen vastaisia tekoja.

Vance Fox Newsille: Euroopalle johtorooli

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen mukaan presidentti Donald Trump odottaa Euroopan ottavan johtoroolin Ukrainalle annettavissa turvatakuissa.

Vance kommentoi asiaa konservatiivikanava Fox Newsin haastattelussa.

Varapresidentin mukaan eurooppalaisten on kannettava leijonanosa taakasta riippumatta siitä, minkälaisessa muodossa Ukrainan turvatakuut päätetäänkään antaa.

– On kyse heidän mantereestaan ja turvallisuudestaan. Presidentti (Trump) on tehnyt selväksi, että heidän on otettava vastuuta, Vance sanoi haastattelussa.

Vance on ollut erittäin kriittinen Yhdysvaltojen Ukrainalle antamaa aseapua kohtaan.

Hän oli myös mukana helmikuussa Valkoisessa talossa järjestetyssä Trumpin ja Zelenskyin tapaamisessa, joka äityi Zelenskyin parjaamiseksi. Vance syytti tuolloin lehdistön edessä Zelenskyiä siitä, ettei hän osoittanut Yhdysvalloille tarpeeksi kiitollisuutta Ukrainan saamasta avusta.

Bloomberg: Italia ajaa turvatakuuehdotusta

Italian pääministeri Giorgia Meloni ajaa Ukrainan turvatakuiksi mekanismia, jossa Ukrainan liittolaiset päättäisivät sotilasavusta vuorokauden sisällä Venäjän mahdollisen uuden hyökkäyksen alettua.

Asiasta kertoi keskiviikkona uutistoimisto Bloomberg lähteisiinsä vedoten.

Italian ajama vaihtoehto on eräänlainen kevennetty versio Naton tarjoamista turvatakuista. Ukrainan kanssa sopimuksen tehneet maat sitoutuisivat neuvottelemaan pikaisesti vastatoimista, jos Venäjä aloittaisi uuden hyökkäyksen.

Melonin ajaman ehdotuksen mukaan liittolaiset voisivat antaa Ukrainalle esimerkiksi puolustuksellista tai taloudellista tukea sekä asettaa pakotteita Venäjää vastaan. Bloombergin mukaan ei ollut selvää, kuuluisiko kyseiseen vaihtoehtoon myös joukkojen lähettäminen Ukrainaan.

Bloombergin lähteet painottivat, että neuvottelut elävät ja niiden sisältö on muuttuu jatkuvasti.

Meloni ehdotti jo keväällä, että Ukrainalle olisi annettava Naton 5. artiklaan perustuva turvatakuumekanismi ilman Ukrainan liittymistä sotilasliiton jäseneksi.