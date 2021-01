Trump esiintyy ensi kertaa julkisesti mellakoiden jälkeen – tutustuu rajamuuriin Alamossa

Presidentti aikoo muun muassa tutustua Alamossa Meksikon raja-alueelle rakennettuun muurirakennelmaan, jota Trump on toistuvasti pitänyt esillä presidenttikautensa keskeisenä saavutuksena, kertoo uutiskanava CNN.

Aita- ja muurirakennelmaa on valmiina noin 730 kilometriä. Valtaosa muurista on rakennettu korvaamaan vanhoja ränsistyneitä aitoja ja esteitä. Muuriin on käytetty tammikuun 2017 jälkeen rahaa noin 15 miljardia dollaria eli runsaat 12,3 miljardia euroa.