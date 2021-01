Trump suunnittelee uhmakasta viimeistä viikkoa presidenttinä – varapresidentti Pencen toimet nyt avainasemassa

"Trump välitön uhka"

Asiasta kertovien sanomalehti New York Timesin ja uutiskanava CNN:n mukaan kirjeessä esitetään käytännössä uhkavaatimus Pencelle: jos hän ei toimi, demokraatit käynnistävät virkasyytemenettelyn Trumpia vastaan.

Viimeinen viikko

New York Timesin mukaan edustajainhuoneen 222 demokraatista 210 on jo allekirjoittanut Trumpin viraltapanovaatimukseen, mikä tarkoittaa lähes enemmistöä edustajainhuoneessa. Demokraattien lisäksi myös kaksi republikaanisenaattoria on vaatinut Trumpin välitöntä syrjäyttämistä ennen kuin hänen kautensa 10 viimeistä päivää ovat ohi.