MTV Georgiassa: Täällä ratkaistaan Joe Bidenin vaikutusvalta: "Otamme maamme takaisin vaikka väkisin"

Uusintavaalit järjestetään, koska kukaan ehdokkaista ei saanut 50 prosenttia äänimäärästä marraskuun vaaleissa. Senaatin enemmistöpuolue määrittää pitkälti sen, kuinka paljon vaikutusvaltaa tulevalla presidentillä Joe Bidenilla lopulta on.

Jos jotain paikkakuntaa seurataan Yhdysvalloissa silmä kovana, se on Atlanta ja Georgian osavaltio. Yhdysvaltain senaatilla on ratkaiseva rooli lainsäädännössä ja kaikki on Georgiasta ja äänestysaktiivisuudesta kiinni.