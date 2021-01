CNN: Yhdysvalloissa kaksi kongressin poliisia on pidätetty virasta – syynä Washingtonin levottomuuksien aikainen toiminta

Yhdysvalloissa kaksi kongressin poliisia on pidätetty virasta kongressitalon valtausyrityksen aikaisten toimiensa vuoksi, kertoo demokraattien kongressiedustaja Tim Ryan uutiskanava CNN :n mukaan.

Ryan on puheenjohtajana edustajainhuoneen alakomiteassa, joka tutkii poliisin toimia mellakan aikana. Hänen mukaansa tutkinnan alla on yhteensä 10–15 kongressin poliisia. Ryan kertoo, että yksi ihminen on pidätetty, mutta ei antanut tästä tarkempia tietoja.