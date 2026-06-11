Savonlinnan perhesurman käsittely alkaa tänään käräjäoikeudessa. Nuoren perheenisän epäillään murhanneen kolme pientä lastaan ja puolisonsa.

Epäillyt henkirikokset tapahtuivat viime itsenäisyyspäivänä Savonlinnassa. Poliisin mukaan 22-vuotias mies sytytti omakotitalon palamaan useista eri paikoista ja poistui talosta ilman vaatteita.

Tulipalossa kuolivat 20-vuotias nainen, 3-vuotiaat kaksospojat ja perheen 1-vuotias kuopuslapsi. Syyttäjä vaatii lasten isälle rangaistusta neljästä murhasta.

MTV Uutiset seuraa oikeuskäsittelyä paikan päällä Savonlinnassa. Tekstiseuranta päivittyy tämän jutun alle.

Isä kertoi palon jälkeen paenneensa itsekin liekkejä. MTV:n tietojen mukaan hänen keuhkoistaan ei kuitenkaan ole löytynyt merkkejä, että hän olisi missään vaiheessa altistunut palokaasuille.

Poliisitutkinnan aikana 22-vuotias mies on kiistänyt kaikki rikokset. Epäillyllä on aikaisempaa rikostaustaa. Osa rikoksista on kohdistunut palossa kuolleeseen 20-vuotiaaseen naiseen.

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