Lappeenrannassa uskotaan, että yksi syy venäjän kielen oppimisinnon laskulle on Venäjän hyökkäyssota.

Venäjän kieli ei enää houkuttele suomalaisia opiskelijoita kuten ennen. Opetushallituksen mukaan venäjää vieraana kielenä opiskelleiden opintosuoritukset ovat laskeneet kolmanneksen vuodesta 2021.

Suomi-Venäjä-seuran toiminnanjohtaja Riku Savonen kertoo, että hän on huomannut kielen innostuksen laskun erityisesti stipendihakijoiden määrän kautta.

– Annamme joka kevät stipendejä venäjän kielen opiskelijoille. Hakijoiden määrä on laskenut 40 prosenttia, Savolainen kertoo.

Koulun opiskelijamäärät laskeneet

Lappeenrannassa, Joensuussa ja Imatralla venäjän kieltä ja kulttuuria opettava Itä-Suomen koulu on huomannut venäjän kielen innostuksen laantumisen erityisesti opiskelijamäärissä. Koulun toiminnasta vastaa Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö ja se toimii Lappeenrannassa, Imatralla ja Joensuussa.

Koulun johtava rehtori Katri Anttila uskoo, että Venäjän hyökkäyssodalla on osuutta asiassa. Erityisesti itärajan tuntumassa venäjän kieleen suhtaudutaan erityisen nihkeästi.

– Täällä itärajalla tunnelasti on aika voimakas. Tiedän, että pääkaupunkiseudulla, tai jos mennään muualle Suomeen, negatiivista asennoitumista venäjän kieleen ei ole.

Lappeenrannan toiminnanjohtajan mukaan Venäjän hyökkäyssota ei vaikuta venäjän kielen opetuksen tarjoamiseen kaupungissa. Kiinnostus venäjän kielen on tasaisesti laskenut kaupungissa jo yli 15 vuoden ajan. Sen sijaan oppilaita kiinnostaa opiskella esimerkiksi espanjaa.

– Normaaliin tapaan jatketaan venäjän kielen tarjontaa. Tietenkin valinnaisuuden vähyys on myös perheiden reaktio siihen, mitä ympärillä tapahtuu.