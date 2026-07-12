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Työttömyys on kova paikka myös lapselle | MTV Uutiset



Melina löysi poikansa itkemästä peiton alta – työttömyys iski kovaa koko perheeseen Kun Melina ja Mika Loskin (kuvassa) jäivät työttömiksi, se vaikutti myös heidän 11-vuotiaaseen poikaansa. Melina ja Mika Loskinin kotialbumi Julkaistu 12.07.2026 06:52 Jenna Mendez Työttömyys ei kuormita ja pelota vain työtöntä, VAAN Pelko ja epävarmuus osuvat myös lapsiin. Melina ja Mika Loskin kertovat raskaasta tilanteesta, jossa vanhempi joutuu olemaan samaan aikaan vahva ja rehellinen. Kun Melina Loskin, 48, meni toivottamaan pojalleen hyvää yötä eräänä helmikuisena iltana viime vuonna, hän löysi poikansa itkemästä peiton alla. – Kysyin häneltä mikä hätänä. Poika vastasi, että hän pelkää, että menetämme meidän talomme, kotimme, Melina kertoo. Pojan vastaus pysäytti äidin. Oman lapsen huoli on sydäntäsärkevää. Melina oli saanut tiedon työtehtäviensä päättymisestä vähän aikaa sitten. – Siinä tilanteessa en osannut sanoa hänelle muuta kuin, että ymmärrän hänen huolensa mutta että etukäteen ei kannata murehtia asioita. En halunnut, että hän kantaa huolta asiasta. Keskustelu pojan kanssa veti Melinan mielen hetkellisesti matalaksi. – Kunpa lasten ei tarvitsisi kantaa ja miettiä aikuisen murheita. Sinä iltana Melina totesi yhdessä puolisonsa kanssa, että perhe pärjää hyvin yhdellä palkalla. Lue myös: RKP:n Sandra Bergqvist lapsiköyhyydestä: Hallituksen päätökset eivät ole menneet ihan putkeen Poika huomasi arjessa muutoksen Ei mennyt kuitenkaan kauaa, kun myös perheen isä, Mika Loskin, 49, sai tiedon työtehtäviensä päättymisestä. Pian molemmat vanhemmat olisivat työttömiä.

Vanhemmat eivät ensin halunneet kertoa asiasta pojalleen, koska hän oli ollut huolissaan jo äitinsä tilanteesta.

Poika huomasi kuitenkin nopeasti, ettei isä enää avaa työkonettaan samaan tahtiin kuin ennen.

– Hän epäili, että jotain outoa on meneillään. Ajattelimme, että on reilua, että olemme avoimia hänelle. Lapset myös haluavat sitä ja tätä. Poika on viime vuoden keväästä lähtien toivonut ulos koripallotelinettä, ja sen hankintaa on jouduttu siirtämään, kunnes taloudellinen tilanteemme on parempi, Mika sanoo.

– Hänen reaktionsa yllätti. Poikamme on empaattinen ja herkkä ja hän lukee minun tunnetilojani paljon, Melina sanoo.

"Keskity sinä koulunkäyntiin"

Mika kertoo käyneensä läpi 20 muutosneuvottelut urallaan, kunnes irtisanominen viime vuonna osui omalle kohdalle.

Hän oli aluksi vihainen ja surullinen, kun hänelle rakas asia otettiin häneltä pois, mutta ymmärsi sitten, ettei olisi voinut vaikuttaa asiaan mitenkään.

– Pojalle oli vaikea sanoa, että kyllä me pärjätään. Hän huojentui siitä, että juttelimme asia läpi. Sanoin hänelle, että kaikki järjestyy ja että keskity sinä koulunkäyntiin. Meillä on hyvä tiimi kasassa, ja vaikeissakin asioissa kannustamme toisiamme, Mika sanoo.

Pankista kylmää kyytiä

MTV Uutiset kertoi kesäkuussa, että 2000-luvun työttömyysennätys on saavutettu. Tilastokeskuksen mukaan työttömiä 15–74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998.

Miten lapsiperheen talous kestää, kun molempien vanhempien tulot tippuvat?

Ensitöikseen Loskinit joutuivat miettimään, mistä kaikesta nipistetään. Mikalla oli työsuhdeauto, josta he joutuivat luopumaan. Sen jälkeen piti hankkia uusi auto.

– Auto pitää olla, koska sairaalaan pitää päästä, jos tulee hätätapaus. Auto tuo omat kulunsa.

Loskinien poika sairastui tyypin 1 diabetekseen viime vuonna. Sairaus on entisestään vaikeuttanut perheen tilannetta.

Seuraavaksi Loskinit lähestyivät pankkia. Tavoitteena oli saada kahden vuoden lyhennysvapaa asuntolainaan.

Pankkivirkailijalla oli kuitenkin tarjolla kylmää kyytiä työnsä menettäneille vanhemmille.

– Nuori ja kokematon virkailija sanoi, ettei pankki myönnä kuin vuoden lyhennysvapaan ja että jos töitä ei löydy ensi syksyyn mennessä, asunto pitää laittaa myyntiin. Hänellä ei ollut mitään tilannetajua tai käsitystä maailman tilanteesta, Mika kritisoi.

– Kyllä pankin pitäisi pystyä mukautumaan. Meille ei tullut helpotusta sieltä, vaan stressi siirtyi syksyyn, eikä se hälvennyt, Melina sanoo.

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Ruokaostoksilla tarkkana

Pariskunta on joutunut työttömyyden myötä miettimään myös ruokaostoksiaan tarkemmin.

– Ennen ei tarvinnut miettiä, jos tuli heräteostos, mutta nykyään pitää ensin katsoa, paljonko tilillä on rahaa. Punalaputettuja tuotteita on ostettu ennenkin, mutta nyt vielä enemmän. Jos on paljousalennus, ostamme niitä tuotteita.

– Niin kauan kuin meidän ei tarvitse nälkää nähdä ja kun poika saa kaksi lämmintä ruokaa, asiat ovat hyvin. Nyt ollaan siinä tilanteessa, ettei nähdä nälkää, mutta en tiedä, mikä tilanne on vuoden päästä.

Pariskuntaa mietityttävät myös heidän oma terveytensä ja perheen eläinten terveys, kun rahaa on vähemmän käytettävissä.

– Konkreettisesti tilanne vaikuttaa niin, että menoista nipistetään. Kahvilaan menot ja ulkona syöminen mietitään tosi tarkkaan. Mutta en halua, että poika muistelee isompana, kuinka kurjaa elämä oli, Mika sanoo.

Melinan mukaan heidän poikansa kysyi kerran kotimatkalla koripalloharjoituksista, voivatko he käydä ostamassa hampurilaiset ja tarjoutui itse maksamaan ne omista rahoistaan.

– Hän ei halunnut, että joudun maksamaan ne, mutta sanoin, että on meillä sen verran varaa, että ruokaa voidaan ostaa.

Keväällä pojan koulussa oli koulutehtäviä, joissa lapset joutuivat kertomaan, mitä vanhemmat tekevät työkseen.

– Ne ovat työttömien lapsille varmaan tosi vaikeita tehtäviä, Melina miettii.

– Työttömyyttä ei ymmärrä oikeasti ennen kuin se osuu omalle kohdalle. Aikaisemmin siitä on vain lukenut lehdistä, mutta nyt ymmärtää, että tätä tämä on. Aiemmin on ollut hyvätuloisten puolella. Onhan se aikamoinen tiputus. Onneksi olemme olleet järkeviä rahankäyttäjiä aina, Mika sanoo.

Radiopersoona Ile Jokinen avautui työttömyydestään. Juttu jatkuu videon alla.

17:38 Katso myös: Radiokonkari Ile Jokinen lataa suorat sanat työttömyydestään: "Voisi edes haastatteluun kutsua".

"Tilanne on vaikuttanut yöuniin"

Loskinin perhe suunnittelee kesällä viettävänsä mahdollisimman paljon aikaa pojille mieluisten asioiden parissa.

– Sain Epassilla hankittua elokuvalippuja, joten olemme käyneet leffassa jo kolme kertaa. Pojan ehdoilla mennään. Käymme skuuttaamassa. Hän on myös kiinnostunut pyörremyrskyistä, joten teemme oman pyörremyrskykuvion. Seuraavaksi selvitetään, mitä aineita siihen tarvitaan, Mika kertoo.

Myös vanhempien oma jaksaminen on ollut koetuksella viimeisen vuoden aikana. Mikan mukaan tilanne on vaikuttanut häneen yöuniinsa.

– Mutta me puhumme tästä paljon. Tärkeintä on, ettei jätä mitään hautumaan sisään.

Melina pystyy puhumaan tilanteesta lähipiirinsä kanssa ja saa sitä kautta vertaistukea.

– Käyn myös kuntosalilla tai kävelyllä, mutta kyllä taloudellisen stressi ja toivottomuus ovat mielessä, kun ei pääse edes haastatteluihin.

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Muutoksen on tultava

Pariskunta ajattelee, että Suomen kamalan tilanteen on pakko kääntyä jossain vaiheessa.

Työnhaun suhteen he eivät ole luovuttaneet. Päinvastoin.

– Tilanne on tosi kaoottinen, ei tämä voi jatkua näin, mutta työnhaussa pitäisi muistaa, ettei ole huono. Ja en kelpaa mihinkään -ajattelua välttää, Melina sanoo.

– Töissä ollessani ajattelin aina omaa tekemistäni niin kun olisin ollut yrittäjä, vaikka olinkin palkollinen, ja maanantai on minusta viikon paras päivä, kun saa aloittaa taas työviikon.

– Haluan löytää loppuelämän työpaikkani, jolle voin antaa käyttöön kaiken osaamiseni, Mika kertoo.

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