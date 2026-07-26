Espanjan Mallorcalla mielenosoituksiin odotetaan kymmeniätuhansia ihmisiä.
Espanjalle kuuluvalla Mallorcalla järjestetään tänään laajoja turisminvastaisia mielenosoituksia.
Mediatietojen mukaan paikalle odotetaan noin 30 000 mielenosoittajaa. Viranomaiset ovat varoittaneet teiden sulkemisesta ja joukkoliikenteen häiriöistä saaren suurimmassa Palman kaupungissa.
Protesteilla halutaan huomiota liikaturismin aiheuttamille ongelmille. Välimerellä sijaitseva Mallorca on suosittu matkailukohde. Viime vuonna Palman lentokentän läpi kulki yli 33 miljoonaa matkustajaa, joista yli 24 miljoonaa lensi kansainvälisillä lennoilla.