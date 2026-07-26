Tämän helpommaksi ei marinadin tekeminen enää muutu!

Kokki ja televisiopersoona Henri Alén paljasti keväällä 2026 omia grilliruokasuosikkejaan Lidlin järjestämässä lehdistötilaisuudessa. Alén kertoi itse olevansa melko kaavoihin kangistunut grillaaja ja päätyy usein valmistamaan samoja vanhoja suosikkejaan.

Kokki vannoo itse kahden ainesosan superhelppoon marinadiin. Hän suosittelee yhdistämään kanan tai possun kanssa luonnonjogurtin ja currytahnan.

– Minulla on aina jäljellä niitä purkinjämiä. Tahna ja jogurtti sekaisin, lyöt sinne kanat ja annat olla pari-kolme tuntia siellä.

– Sitten pyyhkäisee ylimääräiset pois ja grillaa, niin jumankauta se on hyvää! Maailman helpoin, Alén kehui.

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