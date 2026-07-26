Raskaan sarjaan entisen maailmanmestarin Anthony Joshuan paluuottelu ei mennyt suunnitelmien mukaan.

Vastustaja Kristian Prenga iski Joshuan ensimmäisen kerran kanveesiin jo 20 sekunnin jälkeen Saudi-Arabian Jeddassa käydyssä nyrkkeilyillassa.

Joshua kävi vielä avauserän aikana uudelleen alhaalla, kunnes käänsi toisessa erässä kamppailun edukseen.

Toisessa erässä Joshua isku löysi kipeästi läpi albanialaisen Prengan suojauksesta ja kehätuomari keskeytti kamppailun siihen paikkaan.

Kyseessä oli Joshualle ensimmäinen ottelu sitten viime joulukuussa Nigeriassa tapahtuneen auto-onnettomuuden, jossa samalla autokyydillä matkustaneet britti-iskijän kaksi ystävää saivat surmansa.

– Kyse on enemmän kuin lyöntivoimasta. Siinä oli henki, siinä olivat Latz ja Sina sekä heidän perheensä. Sattuu edes puhua siitä, Joshua herkistyi ottelun jälkeen BBC:n mukaan.

Joshua valmistautuu kohtaamaan seuraavaksi toisen entisen maailmanmestarin Tyson Furyn, joka tyrmäsi perjantaina Thaimaassa järjestetyssä ottelussaan puolalaisen Mariusz Wachin.

Joshuan ja Furyn leirit neuvottelevat yhä tulevan kohtaamisen aikataulusta ja paikasta.