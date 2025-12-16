



Savonlinnan palossa kuolleen äidin isällä olisi poliisille asiaa – "Kohta tapahtuu jotakin pahaa", epäilty uhkaili 0:24 Tältä palopaikalla näytti tapahtuman jälkeen. Katso video. Julkaistu 39 minuuttia sitten Rebekka Härkönen rebekka.harkonen@mtv.fi Mikko Kormilainen mikko.kormilainen@mtv.fi Poliisi epäilee, että Savonlinnassa neljän ihmisen hengen vaatinut tulipalo oli perhesurma. Uhrien isä ja isoisä toivoo pääsevänsä pian kertomaan poliisille havainnoistaan. Savonlinnan tuhoisasta tulipalosta on kulunut nyt puolitoista viikkoa. Palossa kuolleen Saran, 20, isä odottaa yhä poliisin yhteydenottoa. – Silloin heti palon jälkeen minulle luvattiin soittaa ja sopia aika DNA:n luovuttamiseen uhrien tunnistamiseksi, mutta soittoa ei ole kuulunut, nimettömänä pysyttelevä mies sanoo MTV:lle. – Olen odottanut sitä soittoa, sillä minulla olisi poliisille muutakin kerrottavaa. Poliisin on saatava kuulla muutakin kuin sen miehen valheita. Hän tarkoittaa valehtelulla kertomusta, jonka tulipalosta epäilty 22-vuotias mies on antanut paloon liittyvistä tapahtumista poliisille. Rikoksista epäilty mies on palossa kuolleiden pikkulasten isä ja palossa henkensä menettäneen naisen kumppani. – Olen varma siitä, että palo ei ollut vahinko. Mies epäili tytärtäni pettämisestä. Tunnen tyttöni ja hän ei taatusti pettänyt sitä miestä, isä kertoo. Isän mukaan hänen tyttärellään ja palosta epäillyllä miehellä oli jatkuvasti riitoja keskenään. Hiljattain tällainen riita oli syntynyt automatkalla, kun pariskunta oli matkalla kaverin luokse Sulkavalle. – Siellä mies oli sanonut kaverille, että "kohta tapahtuu jotakin pahaa". Ja nyt se paha on sitten tapahtunut, mikä olisi pahempaa kuin tämä. Lue aiempi juttu: Tämä Savonlinnan epäillystä perhesurmasta tiedetään – yksi erityinen ihmetyksen aihe Poliisi on vaitonainen MTV tavoitti maanantaina jutun tutkinnanjohtajan puhelimitse. Pitkästä kysymyslistasta tutkinnanjohtaja suostui vastaamaan kahteen kysymykseen. – Poliisi epäilee miestä edelleen neljästä taposta ja törkeästä tuhotyöstä, rikosnimikkeet eivät ole muuttuneet. Epäilemme myös, että palo oli tahallaan sytytetty, sanoi tutkinnanjohtaja Itä-Suomen poliisista.





– Tutkinnallisista syistä tässä vaiheessa en voi kommentoida asiaa enempää.

Palossa kuolleiden uhrien omaiset eivät ole kertomansa mukaan saaneet mitään lisätietoa palon syystä.

– Poliisi ei ole ollut minuun missään yhteydessä sen ensikuulustelun jälkeen, jossa kerroin tapahtumavuorokauden asioista, isä kertoo MTV:lle.

Palossa menehtyneen Saran isällä ei ole mitään hyvää sanottavaa edesmenneen tyttärensä puolisosta ja kuolleiden lastenlastensa isästä.

– Tyttäreni tarvitsi jatkuvasti apuani, koska tämä mies ei tehnyt mitään, eikä hänestä ollut mihinkään. Voiko häntä edes isäksi kutsua. Kannustin tytärtäni jatkuvasti eroamaan miehestä ja muuttamaan pois Savonlinnasta ja hän olikin halukas siihen, mies kertoo.

– Mutta sitten se muuttaminen aina tyssäsi. Epäilen, että mies uhkaili häntä.

Isä sanoo, ettei hänellä ole tietoa tällaisista konkreettisista uhkauksista. Tytär ei kertonut hänelle kaikkea, ei edes itseensä kohdistuneista pahoinpitelyistä, joista mies on saanut tuomion.

Isän mukaan hänen tyttärensä kumppani oli mustasukkainen.

– Hän piikitteli tytärtäni koko ajan tämän aiemmista suhteista.

Pikkuveli kuuli tappouhkauksen

Isä muistelee noin kolmen vuoden taakse ajoittuvaa tilannetta, kun tytär oli palannut kaksospoikiensa kanssa synnytyslaitokselta kotiin. Tuolloin tyttären puoliso oli ärsyyntynyt jostakin ja isän mukaan hänen poikansa, eli Saran pikkuveli oli kuullut tilanteen.

– Mies huusi tyttärelleni, että hän tappaa tyttöni ja lapset, isä kuvailee.

Asiasta ei tehty kuitenkaan rikosilmoitusta.

Isä kertoo viettäneensä tyttärensä luona neljäkin päivää viikossa auttamassa lasten kanssa.

– Pappa, pappa tule tänne, kaksoset huutelivat aina puhelimeen. Ja tyttöni tarvitsi jatkuvasti apua, tuollaista se oli alusta saakka, mies kertoo.

Isän mukaan tyttären puoliso ei koskaan hänen nähtensä kohdellut lapsiaan kaltoin fyysisesti.

– Eikä tytärtäni, sellaista se ei olisi uskaltanut. Mutta tästä ei ole pitkä aika, kun he asuivat edellisessä omakotitalossa, heille tuli taas riitaa ja tyttöni käski miehen painua muualle. Olin silloin paikalla ja tyttöni oli juuri vienyt kaksoset sisälle, isä kertoo.

– Mies hyppäsi autoon ja peruutti sen tielle aivan hirveää vauhtia, vaikka nuorin tyttäreni lapsista, vasta pikkuvauva, oli takapenkillä. Vauva ei ollut siellä missään kiinni.

Isä kertoo säikähtäneensä, että vauvalle kävi huonosti.

– Sanoin miehelle, että teen lastensuojeluilmoituksen, jos tuollainen käytös ei lopu. Hän kävi päälleni ja löi rengasraudalla käteeni. Tuollaisia kilareita se sai yhtäkkiä, isä sanoo.

Kanisterit ihmetyttävät

Isä sanoo järjestelleensä tyttärensä ja tämän lasten kuoleman jälkeen asioita. Hän kertoo olleensa yhteydessä pankkiin ja tilanneensa virkatodistuksia.

Hänen surunsa on valtava, sillä hänellä oli erittäin läheinen suhde paitsi tyttäreensä myös tämän 3-vuotiaisiin kaksospoikiin ja vuoden ikäiseen nuorimpaan poikaan.

Hän kertoo pyöritelleensä mielessään paloaamun tapahtumia yhä uudestaan ja uudestaan. Isä ei voi edelleenkään käsittää, miten samassa huoneessa nukkuneesta perheestä pelastui vain 22-vuotias mies.

– Isokokoinen mies olisi yhdellä koppaisulla kantanut koko porukan ulos. En ymmärrä, miten tyttöni jäi sinne huutamaan apua, eikä mies edes yrittänyt pelastaa lapsia, isä sanoo.

– Naapurit kertoivat, että hän oli ulos päästyään sanonut, että "toivottavasti lapset selviäisivät tuolta", mutta tytöstäni hän ei ollut puhunut sanaakaan. Sen täytyi olla tahallinen juttu.

Isä kertoo olleensa tulipaloa edeltävänä iltana teinipoikansa kanssa perheen luona vierailemassa. Tuolloin mies oli käyttäytynyt isän mukaan hyvin levottomasti.

– Hän oli todella levoton, pyöriskeli yhtenään takapihalla. Yleensä hän ei ollut tällainen vaan jutteli meille, nyt hän ei sanonut sanaakaan koko illan aikana minulle. Poikanikin sanoi, että hän oli ihan outo, isä kertoo.

– Ja palon jälkeen siellä pihalla näkyi muovikanistereita. Sellaisia siellä ei ollut koskaan aiemmin, siitä olen aivan varma.

Savonlinnan tuhoisa tulipalo tapahtui itsenäisyyspäivän aamuna. Oikeus on vanginnut palosta epäillyn miehen.

Lue aiempi juttu: Savonlinnan epäillyn tapon uhri harkitsi lähestymiskieltoa vuosia sitten