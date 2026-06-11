Mies kiistää sytyttäneensä perheensä talon tuleen.

Perheensä murhasta syytetty 22-vuotias mies sanoi poliisikuulusteluissa, ettei saanut pelastettua perhettään tulipalosta, koska oli paniikissa.

Mies kertoi kuulustelussa, että heräsi tuona aamuna siihen, että hänen puolisonsa tökki häntä käteen ja huusi, että talo palaa.

Hän kertoi myös kuulleensa vanhimpien lasten itkua.

– Herättyäni nousin seisomaan ja siellä oli aivan pimeää. Minä huomasin hengittäessä, että asunnossa on savua.

Hän kertoo, että meni kontalleen ja huusi perheelleen, että tulkaa perässä.

Perheeseen kuului puolison lisäksi kaksi kolmevuotiasta lasta ja yksi 1-vuotias. 1-vuotias nukkui samassa huoneessa vanhempiensa kanssa.

Mies kertoo, että oli paniikissa ja savua oli niin paljon, ettei hän saanut pelastettua perhettään.

Hän kertoo, että pääsi asunnosta ulos, ja meni rikkomaan ikkunat, jotta perhe pääsisi ikkunoista ulos.

Talo oli ilmiliekeissä pelastuslaitoksen päästessä paikalle.Poliisi

Tämän jälkeen hän meni naapuriin ja pyysi soittamaan hätäkeskukseen.

– Minä yritin mennä ulko-ovelta takaisin sisään pelastamaan perhettäni. Savun ja kuumuuden takia en päässyt asuntoon.

Mies sanoi, että palo on voinut saada alkunsa saunasta, jossa he olivat puolisonsa kanssa käyneet edellisenä iltana.

Hän myös toi esiin, että koiranpentu on voinut purra jonkin talon sähköjohdoista rikki.

Talo kuvattuna ylhäältä päin palon jälkeen.Poliisi

"Ottakaa oikea tekijä kiinni"

Hän kiisti kuulusteluissa syyllistyneensä rikokseen.

– Minä olen toivonut tässä, että olisin itsekin jäänyt taloon, mies sanoi.

Mies sanoi, että hänellä ei ole ollut mitään syytä surmata perhettään.

Hän oli pettynyt siihen, että häntä syytettiin rikoksesta tässä asiassa ja koki, ettei asiaa ole tutkittu oikein.

– Ottakaa oikea tekijä kiinni.

Kuvassa kaksospoikien makuuhuone palon jälkeen.Poliisi

Muista syttymissyistä ei viitteitä

Palonsyyntutkinnan mukaan isoimman makuuhuoneen, eli päämakuuhuoneen, lattialta ikkunan edestä lähtee palavan nesteen jäljeksi sopiva palojälki.

Jälki jatkuu huoneen ja eteisen ovelle asti.

Tutkinnassa myös todetaan, että palojälki ulottuu suoraan palossa menehtyneeseen äitiin sekä kahteen kolmevuotiaaseen lapseen. Käytännössä tämä on estänyt äidin ja lasten poistumisen kyseisestä makuuhuoneesta.

Myös mies poistui kyseisestä makuuhuoneesta ja hänen kertomuksensa perusteella hänen olisi pitänyt kohdata palossa kuolleet vainajat.

Kuvassa päämakuuhuone, jossa epäilty, kuollut puoliso ja nuorin lapsista nukkuivat.Poliisi

Mies kuitenkin sanoo, että ei tiennyt perheensä olevan samassa huoneessa.

Palonsyytutkinnassa ei löydetty seikkoja tukemaan muita hypoteeseja kuin sitä, että palossa oli käytetty palonestettä.

Esimerkiksi siis sähköpalo tai saunaan liittyviin hypoteeseihin ei löydetty testaamisessa todisteita.

Teknisten tutkimusten mukaan palo sai alkunsa talon sisältä useammasta kohtaa, ja talosta löytyi palavaksi nesteeksi luokiteltavaa seosta.

Mies kiisti tietävänsä mitään näistä nesteistä.