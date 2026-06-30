Käräjäoikeuden mukaan tulipalo syttyi todennäköisesti muutamia minuutteja ennen kuin talosta katkesivat sähköt kello 7.59. Mies hakeutui naapuriensa ovelle kello 8.03–8.04, eli vajaat kymmenen minuuttia palon syttymisen jälkeen.

Tulipalo nosti nopeasti asunnon lämpötilan kuolettavan korkeaksi ja asuntoon levisi tappavan myrkyllisiä palokaasuja.

Käräjäoikeus katsoi, ettei mies voinut poistua palavasta talosta kertomansa tavoin ja vammoitta. Hän ei siis ole voinut olla talossa sisällä palon syttyessä.

Käräjäoikeuden mukaan miehen oma kertomus tapahtumien kulusta ei voi pitää paikkansa. Mies väittää, että hänen puolisonsa herätti hänet, kun asunto oli täynnä savua. Tämän jälkeen mies kertomansa mukaan poistui asunnosta.

Etelä-Savon käräjäoikeuden mukaan mies sytytti palon itse, eikä tapahtumiin liity ulkopuolisia henkilöitä. Lapset eivät paloa olisi voineet sytyttää, ja miehen väitteet siitä, että palossa kuollut puoliso olisi tehnyt sen, oikeus tyrmäsi hyvin epätodennäköisinä.

Oikeudessa toinen naapuri kertoi kuulleensa tätä ennen talon suunnasta miehen ja naisen huutoa sekä lasin särkymistä.

Syyttäjän mukaan tulipalo tukki kaikki pelastautumistiet, joten äidillä ja lapsilla ei ollut mitään mahdollisuuksia selvitä liekeistä.

"Raakaa ja julmaa"

Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta neljästä murhasta. Syyttäjän mukaan mies tappoi perheensä harkiten ja erityisen raa’alla ja julmalla tavalla.

Syyttäjän mukaan mies sytytti palon vähintään viidestä eri paikasta, ja teko vaati valmistelua ja suunnittelua. Syyttäjä katsoi, että mies olisi voinut keskeyttää tekonsa useassa kohdassa, mutta jatkoi palon sytyttämistä ja poistui talosta jättäen puolisonsa ja lapsensa kuolemaan tulipaloon.