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Nettisisältö radikalisoi miehen – iski vetisen kanssa kouluun Espoossa | MTV Uutiset



18-vuotias teki puukkoiskun espoolaiskouluun – nämä aatteet johdattivat ääriajatteluun Mies hyökkäsi espoolaiskouluun veitsen kanssa. Vammat jäivät onneksi vähäisiksi. Poliisi Julkaistu 26.07.2026 07:01 Ville Eklund Mies halusi kohdistaa väkivaltaa erityisesti maahanmuuttajia, muslimeita ja vasemmistolaisia kohtaan. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime viikolla 18-vuotiaan nuoren miehen ehdottomaan vankeusrangaistukseen Espoossa syyskuussa 2025 tapahtuneesta kouluhyökkäyksestä. Teon taustalla paljastui netistä lähtönsä saanut ääriajattelu. Koulu oli miehen entinen opinahjo, jossa opiskeli erityisen tuen tarpeessa olevia henkilöitä. Mies oli pettynyt ja jopa katkeroitunut kouluun ja lopettanut opinnot. Sittemmin hän valitsi itselleen tutun rakennuksen ääriajattelun ruokkiman väkivaltaiskun kohteeksi. Miehen väkivalta jäi kuitenkin lopulta suunniteltua vähäisemmäksi ja koulun henkilökunta sai hänet luopumaan aseesta ja istumaan alas selvittämään asiaa. Poliisin saapuessa mies oli pyytänyt poliisia ampumaan hänet ja oli itkuinen. Lue myös: Espooon koulupuukottajan tuomio tuli – yksi seikka korotti rangaistusta Oli radikalisoitunut kuukausia aiemmin Miehen mielentila tutkittiin oikeudenkäynnin aikana ja hänet todettiin syyntakeiseksi. Vaikka miehellä oli joitain mielenterveydellisiä häiriöitä, eivät ne alentaneet hänen päättely- ja toimintakykyään niin, että hän ei olisi voinut harkita tekojaan. Mielentilatutkimuksesta annetuissa lausunnoissa ilmeni sen sijaan, että mies oli jo pitkään altistunut verkossa muun muassa väkivaltaiselle materiaalille. Mies oli tuonut esille radikaalin äärioikeistolaiseen ideologiaan viittaavia ja voimakkaasti rasistisia käsityksiään mielentilatutkimusjakson aikana. Hän oli lisäksi kertonut saavansa mielihyvää siitä, että voi tehdä toiselle väkivaltaa. – Hänen ajatteluunsa oli jo kuukausia ennen tekoa vaikuttanut kiihtyvä väkivaltainen radikalisoituminen, joka sai innostusta äärioikeistolaisesta ja nihilistisestä maailmankuvasta, tuomiossa kirjoitetaan. Poliisin esitutkinnan perusteella miehen aatemaailma oli alkanut kärjistyä vain 5–8 kuukautta ennen tekoa.

Radikaaliin äärioikeistolaisuuteen viittaava käytös ja puheet tulivat myös ilmi tapahtumapaikalla välittömästi teon jälkeen. Mies muun muassa tallentui valvontakameralle natsitervehdystä tehden, kun oli hän lähtenyt tilanteen keskeyttäneen opettajan matkaan.

– Voit päätellä, mies vastasi kuulusteluissa, kun poliisi kysyi eleen merkityksestä ensimmäisen kerran.

Myöhemmin hän myönsi, että "teki jotain sellaista", kun tervehdyksen natsihenkisyydestä tivattiin uudelleen.

"Valehtelin"

Mies oli ensimmäisissä kuulusteluissa kertonut voivansa huonosti ja olevansa epätoivoinen tulevaisuutensa suhteen. Hän kertoi harrastavansa videopelejä ja olevansa kiinnostunut fantasia- ja supersankarielokuvista. Hänellä ei ollut laajaa ystäväpiiriä.

Kouluun hän sanoi tulleensa hakeakseen apua sen henkilökunnalta. Veitsen kantamisen syyksi hän taas kertoi pelkonsa siitä, että muut ihmiset kohdistaisivat häneen väkivaltaa.

Pian kuitenkin miehen kertomus sai uuden suunnan.

– Ja eilen ku meil oli kuulustelu, mä valehtelin. Mulla ei ollu mitään pelkoa tai mitään sellasta. Mä olin suunnitellu sen jutun, mies kertoi.

Hän myös myönsi suoraan, että valitsi uhrinsa rasistisista motiiveista.

– Mä valitsin ne, koska ne oli tummaihosia tai maahanmuuttajia.

Pojan puhelimesta löydettiin muistiinpano, joka tiivisti hänen aatemaailmansa.

Perusteli hyökkäystä manifestissa

Miehen jäljiltä löytyi myös manifesti, jossa hän yksityiskohtaisesti listasi tahoja, joita vihasi ja joihin olisi halunnut kohdistaa väkivaltaa. Hän luetteli pitkäaikaisen vihansa kohteeksi vasemmistolaiset, maahanmuuttajat, tummaihoiset, homot, transsukupuoliset ja muslimit.

– Tämän takia aion mennä vanhaan kouluuni veitsen kanssa ja tappaa tai vahingoittaa niin monta ihmistä, mitä pystyn, ja sen jälkeen antautua poliiseille, mies kirjoitti manifestissaan.

Hän kertoi luokkalaistensa heti ensimmäisellä viikolla kehuneen Obamaa ja haukkuneen Trumpia. Tämä vaikutti olleen hänelle merkki siitä, että ei löydä hengenheimolaisia.

– Alkoi näyttämään, että tämä rakennus on täynnä ihmisiä, jotka ajattelevat samalla tavalla, ja minun pitää olla hiljaa omista näkemyksistä, hän kirjoitti.

Hän korosti myös, että koulussa opiskelevat maahanmuuttajat tekivät siitä hyvän kohteen.

Mies suhtautui myös hyvin kriittisesti opettajia kohtaan. Hän oli sitä mieltä, että valmiiksi suhteellisen vasemmistolaisiin oppilaisiin pakotetaan ja vahvistetaan vasemmistolaista maailmankuvaa. Vasemmistolaisten hän taas ajatteli tukevan maahanmuuttajia.

– Varsinkin opettajat, kun ne voi vaan tunkea niitten omia ajatuksia ja ideoita oppilaihin, mies arvioi.

Innoittajana Utöyan joukkomurha

Mies kertoi, että oli tekoa edeltävänä päivänä katsonut elokuvan Utöyan saaren joukkomurhasta.

Suuremman tunnereaktion hänessä sai kuitenkin aikaan yhdysvaltainen video, joka käsitteli muun muassa maahanmuuton epätoivottuja vaikutuksia, maailmalla tapahtuvaa negatiivista kehitystä, vasemmistoa ja yhdysvaltalaisen oikeistovaikuttaja Charlie Kirkin murhaa ja tähän sittemmin kohdistunutta pilkkaa.

Hän kertoi, että Youtube-video nostatti hänessä paljon vihaa vasemmistolaisia, maahanmuuttajia ja muslimeita kohtaan.

Hän kertoi alkaneensa kiinnostua radikaalimmista teemoista arviolta vuoden 2025 alusta lähtien nähtyään niitä esimerkiksi Tiktokissa. Hänen koneeltaan löytyi Uuden-Seelannin Christchurchin moskeijajoukkomurhaan ja Utöyan joukkomurhaan liittyviä sisältöjä, ja mies puhui niistä myös kuulusteluissa hyväksyvästi.

Hän oli myös alkanut katsoa videoita sivustolla, jonne ladataan videoita raaoista väkivallanteoista. Hän kuvaili videoiden katsomista oudoksi, mutta jännittäväksi.

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Maahanmuuttopolitiikka kiinnosti

Joukkomurhaajien toimien lisäksi mies osoitti kiinnostusta maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan. Hän kertoi joskus vuosina 2022 ja 2023 kiinnostuneensa maahanmuuttopolitiikasta: Hänestä maahanmuutto Suomeen tulisi lopettaa.

Hänestä Suomeen muuttavat eivät osaa kunnioittaa maan kulttuuria ja tapoja. Hän oli myös huolissaan siitä, että tulevaisuudessa ei olisi muita aatteita tai maailmankuvia kuin islam. Miehellä oli muun muassa käsitys, että muslimit yrittävät vallata Euroopan maita ja levittää kulttuuriaan ja uskoaan niihin.

Hän vaikutti viittaavan muun muassa pettymykseensä tapauksessa, jossa mikkeliläisiä vuokra-asujia joutui etsimään uudet kodit, kun heidän asuntonsa siirrettiin vastaanottokeskuksen käyttöön ukrainalaisten majoittamiseksi.

Hän kertoi myös häntä painaneen joidenkin väestöryhmien yliedustus eri rikollisuusluokissa.

– Mä aloin vaan näkee liikaa uutisia ja tapahtumia tällasista, että tällast tapahtuu koko ajan ja, ja se on aina joku Ahmed tai Muhammed tai joku tällanen.

Keskustelussa käytiin läpi myös hänen muita poikkeuksellisia mielipiteitään. Hän myös kuulusteluissa esimerkiksi ajattelevansa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt syntyvät mielenterveysongelmien ja traumojen takia.

– Jos on vaikka joku pieni poika, ja sut raiskaa joku aikuinen mies, kasvaa homoks. Se on vaan näin, mies sanoi kuulusteluissa.

Hän ihmetteli sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvää pride-juhlintaa.

– Mä en ymmärrä miten siitä on ylpeä. Emmäkään mee mun mielenterveysongelmista ”hei mä oon vitun hullu.”

"En lopulta pystynyt käyttämään veistä"

Mies kertoi suunnitelleensa iskua koulunsa lisäksi myös kauppakeskus Selloon tai Helsingin Islam-keskukseen. Hän oli myös toivonut voivansa saada tekoon ampuma-aseen, mitä piti nykyisillä aselaeilla Suomessa mahdottomana.

Rikos onneksi ei toteutunut siinä mittakaavassa, kuin mies oli manifestissaan julistanut. Jostain syystä hän ei saanut toteutettua raakaa väkivaltaa teräaseella.

– Se tuntuu paljon vaikeemmalt ku siinä on oikeesti sen tilanteen päällä, mies kertoi kuulusteluissa.

– Sit mä en lopulta ees pystyny käyttämään sitä veistä.

Lopulta mies potkaisi toista uhriaan ja tämän jälkeen yrittänyt löydä tätä veitsellä kahdesti keskivartaloon siinä onnistumatta. Toista uhreistaan hän oli niin ikään potkaissut, huitaissut tämän suuntaan veitsellä ja tönäissyt pöytää vasten, sen jälkeen seuraten pakenevaa poikaa veitsi esillä.

Nuorukainen tuomittiin törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta 2 vuoden vankeusrangaistukseen. Hän oli tuomion saadessaan ollut vapautensa menettäneenä jo yhdeksän kuukautta, eli yli sen, minkä tämä ensikertalaisena nuorena rikoksentekijänä olisi vankilassa suorittanut.

Syyte törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta hylättiin. Mies itse kertoi, että hänen halunsa tehdä tappaa väkivaltaa oli poistunut koululle saavuttua, ja hänen toinen uhrinsa oli hämmentynyt siitä, miten mies ei ollut tappanut häntä, vaikka tällä olisi ollut siihen tilaisuus.

– Se oli aika outoa, uhri pohti kuulusteluissa.

– Hän olisi voinut tappaa minut, jos hän olisi juossut.

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