Argentiinan MM-hopeajoukkueessa urakoinut Lionel Messi on sivussa myös Pohjois-Amerikan MLS-sarjan tähdistöottelusta.
Messin seura Inter Miami ilmoitti viikko sitten pelatun MM-loppuottelun jälkeen, että argentiinalaistähti jää pois kahdesta seuraavasta MLS:n ottelusta.
Lauantaina MLS tiedotti, ettei Messi ole mukana myöskään tulevana keskiviikkona pelattavassa tähdistöottelussa, jossa sarjan parhaat pelaajat kohtaavat Meksikon Liga MX -sarjasta kootun tähdistönipun.
Lue myös: Lionel Messi sai uudeksi pelikaveriksi tähden Manchester Unitedista
Charlottessa pelattavasta tähdistöottelusta jäävät pois myös Hugo Cuypers, Rodrigo De Paul ja Etelä-Afrikkaa MM-kisoissa edustanut Mbekezeli Mbokazi.
Inter Miami on voittanut molemmat MLS:n ottelut, joista Messi on ollut sivussa. Lauantaina Luis Suarez ratkaisi 81. minuutilla 1–0-voiton CF Montrealista. Miamille voitto oli jo kuudes peräkkäin. Joukkueen seuraava ottelu on viikon kuluttua sunnuntaina Columbusta vastaan.