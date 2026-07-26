Onlyfans-vaikuttaja Susanna Penttilä harkitsee politiikkaan lähtemistä.
Pitkän linjan yrittäjä ja mediapersoona Susanna Penttilä vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.
Penttilä paljastaa ohjelmassa jäävänsä pian eläkkeelle Onlyfans-sisällöntuottajana. Suunnitelmat jatkon suhteen ovat jo valmiina. Hän pitää politikkaan lähtemistä yhtenä mahdollisuutena.
– Olen ollut yrittäjänä 30 vuotta. Olisi varmaan sellaista näkemystä yrittäjien puolesta. Ei ole kysytty. Voisin lähteä. Olen yrittäjien puolella, Penttilä tuumaa.
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Susanna Penttilä suunnittelee siirtyvänsä politiikkaan
Kansanedustajaksi pyrkivä kommentoi hiljattain kipakasti Penttilän Bangbuss-tempausta.