Jenna Mäkilän äiti katosi joulukuussa 2019. Tytär epäili heti rikosta, mutta vasta kuukausia myöhemmin naisen ruumis löydettiin ja selvisi, että hänet oli tapettu.

59-vuotias Paula Leino-Mäkilä katosi Harjavallassa joulukuussa 2019. Hänen tyttärensä Jenna Mäkilä oli heti varma, että kyseessä oli rikos – mutta poliisi alkoi epäillä rikosta vasta kuukausia myöhemmin.

Lopulta Leino-Mäkilä löytyi kuolleena vain 200 metrin päästä kotoaan. Tekijäksi paljastui hänen entinen miesystävänsä.

Katoaminen, joka ei ollut tavallinen

Paula kärsi liikkumisvaikeuksista, mutta siitä huolimatta häneltä oli jäänyt kotiin kaikki, mitä hän olisi tarvinnut liikkumiseen: rollaattorin ja auton. Myös lompakko ja puhelin olivat kotona ja mikä kaikista erikoisinta, Paulan rakas koira, jota nainen ei jättänyt koskaan hoitamatta.

– Ensin sain tiedon, että äiti olisi jättänyt koiransa yksinään jonnekin Harjavallan keskustan kioskin pihaan, mikä oli todella absurdia, koska hän rakasti sitä koiraa ja se kulki joka paikassa hänen mukanaan. Sitten kun koira-asia selvisi, menin äidin asunnolle, ja siellä oli ovi sepposen selällään ja autotallin ovet auki, Jenna kertoo.

Jenna kuuli äitinsä naapurilta, että tämä oli nähnyt aamulla Paulan entisen miesystävän asunnossa.

– Tiesin heti, että jotain oli tapahtunut. Äiti ei koskaan olisi jättänyt koiraansa yksin. Ja kun kuulin, että tämä ex-mies oli ollut asunnossa, minulla klikkasi heti, että nyt on jotain tapahtunut, Jenna kertoo.

Paula oli vain pari päivää aiemmin palauttanut kaikki miehen tavarat ja katkaissut välit väkivaltaisen suhteen jälkeen.

– Sanoin heti poliisille, että tämä ei ole normaalia. Äiti oli katkaissut välit mieheen, joka oli pahoinpidellyt häntä aiemmin. Olin varma, että tässä on kyse rikoksesta, Jenna sanoo.

Poliisin epäilyt heräsivät hitaasti

Vaikka Jennalla oli vahva tunne siitä, että äiti oli joutunut rikoksen uhriksi, poliisi suhtautui tapaukseen aluksi tavanomaisena katoamisena.

Paulaa etsittiin, mutta Jennan mukaan etsinnät lopetettiin nopeasti, eikä asiaa tutkittu tarpeeksi perusteellisesti.

– Koin, että äidin tausta vaikutti poliisin suhtautumiseen. Hän oli alkoholisti, ja tuntui, ettei poliisia kiinnostanut etsiä häntä samalla tavalla kuin muita.