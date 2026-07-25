Mainen senaattivaalista piti tulla demokraattien suuri mahdollisuus, mutta ehdokaskisa on ajautunut skandaaleihin. Ensin yksi ehdokas vetäytyi raiskaussyytösten vuoksi, nyt uusi suosikki on kohun keskellä.
Demokraattien piti lähteä Mainen senaattivaaliin vahvoista asemista, mutta puolueen kampanja on ajautunut kriisiin.
Ensin puolueen alkuperäinen ehdokas Graham Platner vetäytyi kisasta häneen kohdistuneiden raiskaussyytösten jälkeen. Nyt hänen tilalleen nousemassa olevaa ehdokasta varjostavat syytökset aggressiivisesta käytöksestä sekä aiemmat abortti- ja tasa-arvokannat.
Maine on yksi marraskuun välivaalien ratkaisevista osavaltioista, sillä senaatin enemmistö voi ratketa siellä. Kun juttelee paikallisten kanssa Bangorin kaupungin keskustassa, moni on turhautunut.
– Demokraatit taas pilaavat omat mahdollisuutensa! He eivät välitä naisista, ainoastaan vallasta, demokraatteja äänestävä Hazel sanoo MTV Uutisille.
– Heidän ensimmäinen ehdokas on mies, jota syytetään raiskauksesta, ja toinen valinta on mies, jota syytetään raivokohtauksista, Hazel jatkaa.
Poleeminen voittajasuosikki
Demokraattien lauantaisen ylimääräisen esivaaliäänestyksen voittajaksi odotetaan 58-vuotiasta Troy Jacksonia.
Progressiivisena pidetty viidennen sukupolven puunkaataja ja paikallispoliitikko on saanut syytöksiä vihanpurkauksista, muun muassa huutamisesta, uhkaavasta käytöksestä ja vesipullon heittämisestä kiivaassa kokouksessa.
Jackson tunnetaan kuitenkin myös kyvystään voittaa vaaleja vahvasti istuvaa presidenttiä kannattavilla maaseutualueilla ja se on ominaisuus, jota hänen kannattajansa pitävät nyt hänen suurimpana vahvuutenaan koko osavaltion tasolla.