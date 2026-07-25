Jackson tunnetaan kuitenkin myös kyvystään voittaa vaaleja vahvasti istuvaa presidenttiä kannattavilla maaseutualueilla ja se on ominaisuus, jota hänen kannattajansa pitävät nyt hänen suurimpana vahvuutenaan koko osavaltion tasolla.

Progressiivisena pidetty viidennen sukupolven puunkaataja ja paikallispoliitikko on saanut syytöksiä vihanpurkauksista, muun muassa huutamisesta, uhkaavasta käytöksestä ja vesipullon heittämisestä kiivaassa kokouksessa.

Maine on yksi marraskuun välivaalien ratkaisevista osavaltioista, sillä senaatin enemmistö voi ratketa siellä. Kun juttelee paikallisten kanssa Bangorin kaupungin keskustassa, moni on turhautunut.

Ensin puolueen alkuperäinen ehdokas Graham Platner vetäytyi kisasta häneen kohdistuneiden raiskaussyytösten jälkeen. Nyt hänen tilalleen nousemassa olevaa ehdokasta varjostavat syytökset aggressiivisesta käytöksestä sekä aiemmat abortti- ja tasa-arvokannat.

Mainen senaattivaalista piti tulla demokraattien suuri mahdollisuus, mutta ehdokaskisa on ajautunut skandaaleihin. Ensin yksi ehdokas vetäytyi raiskaussyytösten vuoksi, nyt uusi suosikki on kohun keskellä.

Donald Trumpia

Vuonna 2010 hän vastasi ehdokaskyselyyn, ettei abortin pitäisi koskaan olla laillista, ja kannatti muun muassa pakollisen ultraäänikuvan näyttämistä ennen toimenpidettä. Vuotta aiemmin hän äänesti samaa sukupuolta olevien avioliittoja vastaan.