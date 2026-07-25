Espanjan ja Ranskan viranomaiset ovat pyytäneet apua EU:lta maastopalojen taltuttamiseen.
Espanjassa ja Ranskassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet yli 200 000 ihmistä evakuoitumaan tai pysymään sisätiloissa, kertovat useat mediat.
Madridin alueella julistettiin eilen kansallinen hätätila, kun kaksi suurta maastopaloa yhdistyi ja kolmas uhkasi liittyä niihin.
Madridin viranomaiset kuvaavat tilanteen olevan pahin alueen historiassa. Madridin ja Avilan maakunnissa yli 63 000 asukasta on joko evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa.
Maastopalo on tällä hetkellä noin 30 kilometrin päässä pääkaupungista Madridista.
Espanja Pääministeri Pedro Sánchez johti hätäkokousta perjantaiaamuna ja totesi, että hallitus on ottanut käyttöön kaikki mahdolliset resurssit.
Sammutuslentokoneet yrittävät hillitä paloja Madridin lähistöllä.AFP / Lehtikuva
Kuumuus ja voimakkaat tuulet ruokkivat paloja
Lounais-Ranskassa Cap Ferretin niemimaa evakuoitiin eilen kylä kylältä voimakkaasti lähestyvien maastopalojen takia. Palot ovat polttaneet alueen metsää jo 19 000 hehtaaria.
Viranomaiset evakuoivat tuhansia ihmisiä meriteitse, koska palot uhkasivat katkaista niemimaalle kulkevan ainoa tieyhteyden.