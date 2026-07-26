Venäjän reuna-alueiden kapinointiin mahdollisesti johtavat merkit ovat "ehdottomasti näkyvillä", professori arvioi.

Ukraina tekee toistuvia ja tuhoisia ilmahyökkäyksiä Venäjän öljyjalostamoita, varjolaivaston aluksia ja öljysatamia vastaan.

Hyökkäysten taloudellinen hinta Venäjälle on tuntuva. Iskut näkyvät tällä hetkellä sekä Venäjän sotalompakossa että tavallisten venäläisten arjessa varsinkin polttoainepulana.

Ukrainan iskut eivät kuitenkaan romahduta Venäjän taloutta, arvioi Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta MTV Uutisille.

Talousongelmat voivat kuitenkin aiheuttaa presidentti Vladimir Putinille painajaismaisia poliittisia ongelmia.

– Se ei ole pelkästään yksittäisten kansalaisten tyytymättömyyttä, vaan tiettyjen alueiden. Jo nyt koetaan, että keskushallinto ei ota heitä tarpeeksi huomioon. Tämä heikentää Venäjän koheesiota kokonaisuudessaan, Eloranta katsoo.

Eloranta on kirjoittanut laajasti muun muassa sodasta, taloudesta ja turvallisuuspolitiikasta.