Tältä näytti Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen etkoilla ja punaisella matolla.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden jaksossa sunnuntaina 28.9. tähtioppilaat heittäytyvät lattari-illan tunnelmaan.

MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita punaisella matolla ennen lähetyksen alkua noin kello 17.45 alkaen.

Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka kutsuvieraat saapuivat TTK-studiolle sekä näkemään tähtihaastatteluja.

Yleisöön saapui viime kaudella kilpailijana nähty muusikko Olli Halonen, joka kertoi että TTK näkyi hänen ja hänen puolisonsa Pian häissä elokuussa.

– Valtteri Palin oli meille tanssimaikkana ja hänen johdolla opettelimme koreogrefian, jonka sitten esitimme häävalssina, Halonen kertoi.

Esko Eerikäinen saapui yleisöön tsemppaamaan Minna Kuukkaa.

– Näemme Minnan kanssa joka päivä töissä ja olemme siellä jutelleet TTK:sta. Minna tekee aamuradiota ja siihen vielä päivittäiset treenit sekä tämä sunnuntain suora lähetys. Se on kovaa työtä, Eerikäinen sanoo.

Vieraiden joukossa nähtiin myös somevaikuttaja Rosanna Kulju sekä koomikko Jarkko Tamminen.

Kaudella tähtioppilaina nähdään Mira Luoti, Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Sara Siipola, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka sekä

Suorituksia tuomaroivat Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen ja ohjelman juontajina loistavat tuttuun tapaan Vappu Pimiä ja Ernest Lawson.

Jakson päätteeksi vähiten ääniä saanut pari joutuu jättämään TTK-parketit taakseen.