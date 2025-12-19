Yökylässä Maria Veitola juhlii kymmenettä juhlakauttaan MTV:llä 23.2. alkaen. Maria Veitola on yöpynyt yli sadan tunnetun suomalaisen kodissa ja matka jatkuu jälleen.

Maria Veitolan yökyläilyt kuljettavat tällä kaudella poikkeuksellisiin maisemiin Suomen halki aina maailman laidalle saakka. Juhlakautta vietetään upeiden maisemien lisäksi suurien tunteiden, tarinoiden ja ikimuistoisten kohtaamisten sekä uusien haasteiden äärellä.

Uusi kausi käynnistyy Arja Saijonmaan jaksolla. Alkavalla kaudella ovensa ja mielenmaisemansa Marialle avaavat myös Niko Saarinen, Hjallis Harkimo ja Jasmine Pajari, Christel ja Jori Roosberg, Satu Rämö, Benjamin Peltonen, Martti Suosalo, Sofia Virta, Anna-Leena Härkönen sekä Osmo ja Peltsi Peltola.

– Siitä on jo yli kymmenen vuotta, kun soitin ensimmäisen yökyläpaikan ovikelloa. En tosin osannut odottaa, millainen reissujen reissu tästä oli tulossa. Olen yökyläillyt tähän mennessä 105:ssä kohteessa, ja uskoisin olevani Suomen kovin yökyläilijä, Maria Veitola kertoo.

– Tämä kymmenes Yökylässä Maria Veitola -kausi on todellinen juhlakausi. Suurkiitos näistä uusista ja kaikista aiemmista kohtaamisista. Olen saanut kokea ja oppia niin paljon, ja toivon, että saan jatkaa uusiin ihmisiin, heidän ajatuksiinsa ja elämäntapoihinsa tutustumista loppuelämäni. Jaettu ihmisyys on parasta.

JAKSOT:

Kausi 10, 1/10. Arja Saijonmaa. Arja Saijonmaa kutsuu Marian yökylään Tukholman kotiinsa. Arjan poikkeuksellinen ura saunan, musiikin ja ihmisoikeuksien parissa avautuu tarinoiden, päiväkirjojen ja arkistojen äärellä. Voivatko laulut ja runot muuttaa maailmaa? Mitä menestyksen taakse kätkeytyy – mikä on Arjan suurin tragedia – ja mitä vapaus ja etäisyys merkitsevät hänelle?



Kausi 10, 2/10. Niko Saarinen. Maria saa kutsun Niko Saarisen luo yökylään. Nikon kanssa puhutaan poikkeuksellisen pitkästä urasta, menestyksen hinnasta ja siitä, puuttuuko elämästä siitä huolimatta jotain? Niko avaa rehellisesti kokemuksiaan rakastumisesta, loppuunpalamisesta ja itsetuhoisuudesta. Maria saa tavata Nikon äidin Outin. Niko istuttaa Marian Nikotellen-podcastin studioon, jossa aiheilla ei ole rajoja!

Kausi 10, 3/10. Hjallis Harkimo ja Jasmine Pajari. Hjallis Harkimo ja Jasmine Pajari ovat kutsuneet Marian yökylään Sipooseen. Hjallis puhuu tunteista, perheen merkityksestä ja isoista menetyksistä. Jasmine opettaa räpyläuinnin salat sekä kertoo, minkälaista on kasvaa kahden kulttuurin perheessä. Maria pääsee osallistumaan Harkimoiden perheillalliselle. Osaako Hjallis hidastaa työtahtia? Saunotaan ja puhutaan rakkaudesta.

Kausi 10, 4/10. Christel ja Jori Roosberg. Christel ja Jori Roosberg ovat kutsuneet Marian yökylään idyllisiin maalaismaisemiin Roosberg Ranchille. Päivän aikana ranchille saadaan vieraita Kehtokoulusta ja myös tuttu vieras saapuu tekemään biisiä. Kesäisen kalapöydän ääressä kuullaan, kuinka parin rakkaustarina sai alkunsa ja kuinka uusperhearki yhdessä on muotoutunut. Maria saa haasteen kokeilla biisin tekemistä.

Kausi 10, 5/10. Satu Rämö. Kirjailija Satu Rämö on kutsunut Marian kylään kotiinsa Islannin Länsivuonoille. Kuinka Satu Forssasta päätyi maailman laidalle ja minkälainen on ollut matka menestyskirjailijaksi? Mitä Satu ikävöi Suomesta? Maria ja Satu keskustelevat perheestä ja parisuhteen rooleista. Saunarituaalin jälkeen asettaudutaan kalakeiton äärelle. Mille asioille Satu sanoo ei?



Kausi 10, 6/10. Benjamin Peltonen. Maria yökyläilee Benjamin Peltosen luona, missä puhutaan uran alkumetrien menestyksestä ja karikoista, manageripettymyksistä ja siitä, kuuluuko keikoista saada rahaa. Miten Benjamin ja puoliso Joni tapasivat? Anna ja Lauri Heiskari saapuvat illalliselle. Someveteraani kertoo, mitä kaikkea kulissien takana oikeasti tapahtuu ja onko menestyksellä ollut jokin hinta.



Kausi 10, 7/10. Martti Suosalo. Yökyläily vie Marian Itä-Suomen Parikkalaan, kun Martti Suosalo on kutsunut hänet yökylään Sirkus Suosalon mukaan. Mikä saa perustamaan sirkuksen ja lähtemään kiertueelle pikkupaikkakunnille? Tavataan olympiavoittaja Hannu Siitonen, joka vie kaksikon tutustumaan suojeltuun kuukkelimetsään. Illalla otetaan puhelu Martin vaimolle Virpi Suutarille. Aamiaisella puhutaan ystävyydestä.





Kausi 10, 8/10. Sofia Virta. Poliitikko Sofia Virta on kutsunut Marian yökylään. Vauhdikkaan ja energisen Sofian kyydissä Maria pääsee tutustumaan niin kansanedustajan arkeen kuin vapaa-aikaankin. Mikä pitää Sofian stressaavan työn ohella voimissaan ja mikä elämässä kantaa, kun murheita ilmenee? Toisena päivänä Maria pääsee tutustumaan Urhon ja Sofian yhteiseen harrastukseen.

Kausi 10, 9/10. Anna-Leena Härkönen. Maria yökyläilee Anna-Leena Härkösen luona. Päivällä askarrellaan ja keskustellaan nuorena alkaneesta kirjailijan urasta ja siitä, mikä on ollut menestyksen hinta. Yllätyksenä Marialle Anna-Leena haluaa toteuttaa Marian kanssa yhden haaveistaan. Iltaa vietetään yhdessä Anna-Leenan ystävän, Maarit Poussan, kanssa. Anna-Leena kertoo, miten on oppinut vetämään rajat.

Kausi 10, 10/10. Osmo ja Peltsi Peltola. Maria saa kokea yllättävän käänteen heti yökyläilyn alkaessa. Yössä kiitävän junan kyydissä ehditään nukkumisen lisäksi ottaa selvää, kuinka Marialta sujuu peruskoulun kotitehtävät ja keskustellaan siitä, mitä Osmon unissa tapahtuu. Rovaniemellä seikkailut vievät kolmikon maastopyöräilyn ja retkeilyn pariin.

Juhlakauden kunniaksi myös kaikki aiemmat Yökylässä Maria Veitola -kaudet ovat MTV Katsomossa.

Yökylässä Maria Veitola alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ma 23.2. klo 21. MTV Katsomo+ -tilauksella kaksi seuraavaa jaksoa ennakkoon.