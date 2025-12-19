Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) pitää harkitsemisen arvoisena, että jatkossa Suomen kansalaisuuden voisi menettää nykyistä helpommin.

Keskiviikkona voimaan astunut lakiuudistus hankaloittaa Suomen kansalaisuuden saamista.

Sisäministeri Mari Rantanen rukkaisi tulevaisuudessa mahdollisesti myös kansalaisuuden menettämisen ehtoja.

– Ruotsissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja jengeihin osallistumisella voi jatkossa menettää kansalaisuuden. Ehkä tämäntyyppisiä asioita kannattaa kyllä jatkossa miettiä, jos meilläkin ongelmia edelleen näkyy, niin kuin nyt näkyy, Rantanen totesi Huomenta Suomessa torstaiaamuna.

Rantasen mielestä asiaa olisi syytä pohtia ensi hallituskaudella.

– Kannattaa katsoa, mitä naapurimaassa tapahtuu. Minusta on hyvin järkevää se, että täällä Pohjolan perukoilla tehdään samantyyppistä lainsäädäntöä.

Rantanen ei ole huolissaan kansalaisuutta koskevien lakikokonaisuuksien vaikutuksista Suomen maakuvaan ja houkuttelevuuteen.

– Jos Suomen maakuva, houkutteleva vaihtoehto, on se, että meillä saa helposti Kela-tukia ja kansalaisuuden, niin minun puolesta on parempikin, että tämä maakuva muuttuu vähän toisenlaiseksi, Rantanen toteaa.

2:00 Suomen kansalaisuuden saaminen vaikeutuu