Rikoksista tuomittu ja Suomesta karkotettu Milan Jaff kertoo nyt Rudaw-medialle, mitä mieltä on elämästään Suomessa.

Rudaw Media Network on haastatellut Suomessa rikoksista tuomittua ja karkotettua Milan Jaffia.

Milan Jaff karkotettiin Suomesta joulukuussa 2025.MTV

Hänet on tuomittu Suomessa useista rikoksista ja lopulta Maahanmuuttovirasto peruutti hänen oleskelulupansa ja määräsi Jaffin karkotettavaksi Irakiin.

Jaff karkotettiin Suomesta Irakiin viime joulukuussa.

Haastattelu on tehty videolle, mutta siitä on myös julkaistu litterointi.

Haastattelussa Jaff kertoo olevansa kuuluisa Suomessa, mutta ”mafiapomo” hän ei ole. Hänen mielestään kyse on propagandasta.

– Olen vain rap-laulaja ja minulla on kappale nimeltä ”Kurdish Mafia”.

Haastattelussa käydään läpi Jaffin rikoksia, jotka ovat olleet Jaffin mukaan vain ystäviensä puolustamista.

– Tein epäilemättä virheitä, mutta suurin osa niistä johtui siitä, että autoin kurdilaista ystäviäni. En pidä siitä, että kurdeja kohdellaan epäoikeudenmukaisesti siinä maassa, ja sen vuoksi jouduin moniin tappeluun, Jaff sanoo.

Haastateltava kertoo tuntevansa monia kurdeja Skanidaviasta, jotka ovat myös menestyneet elämässään. Hän ihmettelee, missä Jaffilla meni asiat vikaan.

– Virhe alkoi ”kohtaamisesta” kuuluisan henkilön kanssa sosiaalisessa mediassa. Olimme sopineet riidan, mutta päätimme esittää riitaa ihmisten edessä lisätäksemme seuraajiemme määrää.

Jaffin mukaan tästä lähtien kaduilla ihmiset alkoivat haastaa häntä tappeluun, koska he pitivät häntä aggressiivisena henkilönä.

Aikoo elää normaalia elämää

Jaff sanoo, että hän lopulta itse päätti palata kotimaahaansa ja että hän voi palata Suomeen ja Eurooppaan, jos niin haluaa.

Haastattelussa tulee kuitenkin esille, että Jaffilla on ikuinen maahantulokielto kaikkiin Schengen-maihin.

Jaff toistaa, ettei hän ole mafioso ja hänestä ei tarvitse olla huolissaan Kurdistanissa. Hän kertoo, että aikoo elää normaalia elämää.

Hän kuitenkin aikoo jatkaa räppäämistä.

Haastattelusta uutisoi Suomessa ensin IS.