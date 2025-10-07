Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 20-vuotiaan miehen yli viiden vuoden vankeuteen tapon yrityksestä Espoon Puustellinmäessä.
Oikeus katsoi miehen ampuneen viime jouluaattoiltana kohti väkijoukkoa tai vaihtoehtoisesti toimineen ampujan rikoskumppanina.
Miestä syytettiin murhan yrityksestä. Hän kiisti kaikki syytteet. Mies tuomittiin myös ampuma-aserikoksesta.
Kahdeksaa muuta nuorta miestä syytettiin törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Käräjäoikeus hylkäsi syytteet.