Ruotsissa runsaasti huomiota herättänyt henkirikos on saanut uuden käänteen. 12-vuotias ei ollutkaan murhaaja, kertoo Aftonbladet.
Ruotsin Malmössä tapahtui joulukuussa vakava veriteko. Autossa sisällä olleita ihmisiä ammuttiin, jolloin parikymppinen mies kuoli vammoihinsa.
Aftonbladet on aiemmin kertonut, että teossa oli tarkoitus tappaa uhrin sijasta toinen autossa istunut henkilö.
Mediatietojen mukaan rikoksessa erehdyksessä kuollut mies oli vastikään vapautunut vankilasta oltuaan kiven sisällä muun muassa ryöstöstä sekä viranomaisen uhkailusta.
Tunnustus korvausta vastaan
Pian veriteon jälkeen tapaus sai järkyttävän käänteen, kun 12-vuotias poika tunnusti tehneensä rikoksen.
Tapaus ehti herättää Ruotsissa runsaasti huomiota, sillä pojan kerrottiin olleen nuorin henkilö, jota on Ruotsissa epäilty aseella tehdystä surmasta.
Hän veti sittemmin tunnustuksensa pois.
Nyt myös syyttäjä on vahvistanut, ettei tekijä voinut olla kaksitoistavuotias.
– Poika on edelleen tutkinnan kohteena, mutta tutkinnassa on selvinnyt, ettei hän ole ollut tekopaikalla ampumisen aikaan, syyttäjä Caroline Carlquist sanoo Aftonbladetin mukaan.
Viisi ihmistä on tällä hetkellä pidätettynä tapaukseen liittyen. Kahta heistä syytetään murhasta ja murhan yrityksestä.
Ruotsin radion rikosohjelman mukaan poika olisi kertonut ottaneensa veriteon kontolleen jonkinlaista korvausta vastaan.