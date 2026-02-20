Hyundai oli pahemman kerran hukassa Ruotsin MM-rallissa.

Hyundai hävisi jälleen karulla tavalla neloisvoiton ottaneelle Toyotalle suorituskyvyssä ja "keikkakuski" Esapekka Lappi oli läpi viikonlopun tiimin nopein kuljettaja.

Lappi luopui sunnuntaina viidennestä sijastaan yhteisen hyvän edessä ja päästi tallikaverinsa Adrien Fourmaux'n edelleen.

Lappi oli ajanut Hyundain Rally1 -autolla edellisen kerran vuonna 2024 ja suomalaisen mukaan auto on mennyt sen jälkeen kehityksessä vain taaksepäin.

– Kyllä meidän ensin täytyy löytää pitoa. Se on yksi asia, Lappi sanoi.

– Toinen juttu on sitten se, missä tämä auto on erilainen kuin pari vuotta sitten, on se, että mä en ainakaan tunne tätä autoa sillä tavalla. Tämä auto ei anna infoa siitä, millainen se pito on. Jostain puuttuu nyt herkkyyttä tai jotain sellaista. Se info ei tule tuon korin kautta, eikä se tule tuohon rattiinkaan, Lappi avasi.

Hyundain ongelma ei ole vieras. Se on itseasiassa jo valitettavankin tuttu.