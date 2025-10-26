



Unilääkärin helppo testi paljastaa, olisiko nenäteipistä hyötyä tavikselle Unilääkärin mukaan nenäteipit ovat turvallisempi vaihtoehto suuteippeihin verrattuna. Shutterstock Julkaistu 40 minuuttia sitten Fanni Parma fanni.parma@mtv.fi Sosiaalisen median kuvavirrassa ovat yleistyneet öisin käytettävät nenäteipit. Asiantuntijan mukaan ne ovat teoriassa ja tietynlaisissa tilanteissa ihan fiksu ja käytännöllinenkin ratkaisu. Terveystalo Helsinki Uniklinikan lääkäri Eevert Partinen muistelee, että nenäteipit tulivat ensimmäisen kerran hänelle tutuiksi huippu-urheilijoiden nenillä. Nenäteipin tarkoituksena on erityisesti avata nenän etuosaa ja sierainosaa, ja näin parantaa nenähengitystä. Teippi käytännössä leventää nenän etuosaa ja sieraintasoa siitä kohtaa, josta nenän rusto-osuus alkaa. – Tällöin voi saada jopa 30 prosenttia enemmän ilmavirtausta nenän kautta. Sitä kautta voi parantaa normaalia sekä fysiologista nenähengitystä, Partinen kertoo. Ei sinänsä siis ihme, että urheilumaailman supertähdet käyttävät välillä hengitysteitä avaavia teippejä. Urheilun sijaan tavan kansa yhdistää nenäteipit ennemmin nukkumiseen ja todennäköisesti myös kuorsauksen estämiseen. – Sosiaalisen median myötä nenäteipeistä on tullut osa nukkumista ja biohakkerointia, Partinen kertoo. Lue myös: 27-vuotiaan naisen monimutkainen kauneusrutiini hämmästyttää Sieraintestistä osviittaa





Partinen arvioi, että osa ihmisistä voi oikeasti hyötyä nenäteipeistä.

– Puhumme valvulan sulkeutumisesta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmisen sieraintaso tai sieraimet menevät tukkoon silloin, kun hengitämme syvään sisään, hän kertoo.

Yön aikana ihmisillä on niin sanottu nenäsykli, jonka aikana usein toinen sierain on hiukan tukossa, koska sierainten limakalvot hoitavat itseään ja turpoavat toispuoleisesti. Tällöin nukkuva hengittää nenän kautta toispuoleisesti ja saattaa myös kompensoida tilannetta hengittämällä suun kautta.

Nenäteipeillä nukkumista voi kokeilla myös esimerkiksi flunssasta tukkoisen nenän kanssa.Shutterstock

Partinen kertoo helposta testistä, jonka avulla omaa hengitysvirtausta voi testata.

– Hengitä nenän kautta ulos ja sitten sen jälkeen vedä syvään nenän kautta happea sisään ja katso, menevätkö sieraimet yhteen tai tukkoon, hän neuvoo.

Mikäli huomaat, että sieraimet sulkeutuvat nenän kautta hengittäessä, voi nenäteipeistä ollakin hyötyä.

Kerroimme aiemmin sosiaalisessa mediassa trendaavista suuteipeistä, joiden tarkoitus on vähentää suun kautta hengittämistä ja edistää nenähengitystä.

Suuteippeihin verrattuna Partinen näkee nenäteipit huomattavasti positiivisemmassa valossa.

– Näissä ei ole käytännössä mitään riskejä, pois lukien mahdolliset teipistä tulevat ihoreaktiot. Suuteipeissä on riski, että jos nenä on tukossa ja ei saadakaan suun kautta henkeä... Se voi olla hengenvaarallista, hän arvioi.

Näin uniapneaa voidaan hoitaa. Juttu jatkuu videon alla.

9:02 Moni kärsii tietämättään uniapneasta. Huomenta Suomessa keskusteltiin sen oireista ja hoitokeinoista.

Lue myös: Näillä vinkeillä saat helpotusta uniapneaan

Nenähengitys parantaa unenlaatua

Ilman hengittäminen keuhkoihin nenän kautta on suuta parempi vaihtoehto monestakin syystä.

– Nenähengityksen myötä sisään hengitettävä ilma puhdistuu, lämpenee ja kostuu, Partinen luettelee.

Suu ei pysty samaan. Nenän kautta hengitetty kostea ilma pitää hengitystiet voideltuina ja suodatus pyydystää mahdollisesti haitalliset hiukkaset, jotta ne eivät päädy keuhkoihin.

– Nenähengitys suojelee keuhkojamme ja voi toimia myös pienenä immuniteetin ensilinjan taistelijana, Partinen kuvailee nenän alueen tehokkaita limakalvoja.

Lue myös: Uniapnea voi jäädä huomaamatta erityisesti tietyssä elämänvaiheessa

Suun kautta hengittäminen voi myös kuivattaa suuta, mikä voi lisätä riskiä pahanhajuiseen hengitykseen ja ientulehdukseen. Suun kautta hengittäminen lisää myös kuorsaamisen riskiä.

– Jos ja kun suu aukeaa runsaasti yöunen aikana, se vuoroin kostuu ja välillä kuivuu. Se voi tuottaa pahanhajuista hengitystä, Partinen selvittää.

Nenähengitys parantaa unenlaatua, mutta se myös puhdistaa, kostuttaa ja lämmittää ilmavirtaa ja on hyödyllistä unen kannalta.

Jos ihminen kokee jatkuvasti tarvitsevansa nenäteippejä, olisi syytä pohtia korva- nenä ja kurkkulääkärin vastaanotolla vierailua. Asiantuntijalla voi olla keino, joka voisi nenäteippiä paremmin auttaa ihmistä hengittämään ja nukkumaan paremmin.

Apua flunssaan ja allergiaan?

Nenäteipeistä voi olla hyötyä myös tilanteissa, joissa nenän alueen limakalvot ovat turvonneita, esimerkiksi siitepölyallergian tai flunssan yhteydessä. Moni kuitenkin hoitaa tukkoista nenää erilaisilla nenäsuihkeilla.

– Pidempiaikaiseen nenän tukkoisuuteen nenäkortisonisuihkeet ovat hyviä. Supistavia nenäsuihkeita ei suositella käytettävän 5–7 päivää pidempää, Partinen muistuttaa.

Partinen ei siis näe mitään syytä, miksi nenäteippiä ei silloin voisi myös lyhytkestoisesti kokeilla.

– Ei ole siinä mielessä suurempaa riskiä kuin sitten mahdollista ihon ärsytystä tai joitakin allergisia reaktioita, hän summaa.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran huhtikuussa 2025.

