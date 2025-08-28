Miksi syksylläkin voi kärsiä siitepölyallergian oireista? Keuhkolääkäri selittää, mistä on kyse

Moni siitepöly- ja heinäallergikko huokaisee helpotuksesta, kun elokuu saapuu. Sitten oireet tekevätkin paluun syksyn tullen. Mistä on kysymys?
Useat meistä, jotka kokevat ikäviä allergiaoireita keväisin ja kesäisin, muistavat tarttua antihistamiinipakettiin jo hyvissä ajoin keväällä, mutta unohtavat, että allergiat voivat kiusata edelleen syksyllä.
Syynä syksyisiin aivasteluihin ja nenän niiskutuksiin ovat keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Jere Reijulan mukaan homeitiöt eli metsäsienten ja lahottajasienten itiöt.
Lue myös: Allergiaa vai flunssaa? Näin erotat niiskutuksen syyn
– Itse asiassa näistä homeitiöiden aiheuttamista allergiaoireista puhutaan paljon vähemmän täällä keuhkopuolellakin kuin koivu-, leppä-, pujo- tai heinäallergiasta. Kyseessä on yleinen ilmiö, vaikka itiöille herkistyneitä on vähemmän kuin siitepölyille herkistyneitä.
Metsä- ja lahottajasienten itiöt kiusaavat allergikkoja aina pakkasiin asti.Shutterstock
Maasta ilmaan leijailevat homeitiöt aiheuttavat altistuneille samanlaisia allergiaoireita kuin muutkin allergeenit.
– Homeitiöt ovat yhtä lailla igE-välitteisiä eli välitöntä allergiaa aiheuttavia kuin siitepölytkin. Ne aiheuttavat silmien ja nenän kutinaa ja vuotamista, aivastelua, iho-oireita ja astmaatikoille hengenahdistusta tai astman pahenemista.
Lue myös: Nokkosrokko kulki läpi koko Meritin kehon – punkin pureman aiheuttaman "liha-allergian" oireita ei aiheuta vain liha
Helpotusta luvassa pakkasten tullen
Reijula kertoo, että syksyn allergiakausi on ohi, kun pakkanen ja lumi hävittävät homeitiöt pois.
Ilman itiötilannetta voi seurata norkko.fi -palvelusta. Sama palvelu jakaa tietoa ilmanlaadusta myös kevään siitepölykauden aikana.
Lue myös: Pieni juustopala aiheutti hengenvaaran 3-vuotiaalle – Kati-äiti kertoo kauhunhetkistä: "Aloin huutaa apua"
Apteekista saatavia itsehoitoallergialääkkeitä voi kokeilla turvallisesti matalalla kynnyksellä, jos huomaa, että oireet kiusaavat vuodesta toiseen samana ajankohtana.Shutterstock
Miten syysallergiaa hoidetaan?
Pakkasia odotellessa kannattaa turvautua apteekin itsehoitotuotteisiin.
– Jos olet huomannut, että vuosittain tiettyyn vuodenaikaan saat allergiaoireita, niin voit aivan hyvin hakea apteekista nenäsuihketta, silmätippoja, rasvoja ja antihistamiinitabletteja oireiden hoitoon. Niitä voi turvallisesti kokeilla, vaikka allergiaa ei olisi koskaan diagnosoitukaan.
Lue myös: Pirkko joutui irtisanoutumaan, koska työpaikan sisäilma sairastutti – millaisia ovat sisäilmaongelmista johtuvat oireet?
Reijulan mukaan myös nenähuuhtelukannua voi kokeilla paikallisia nenäoireita helpottamaan.
– Jos huomaa hengenahdistusta ja raskautta liikkumisessa ja asioiden tekemisessä tällaisina allergiakausina tai muuten, on oireista syytä kertoa lääkärille, jotta voidaan selvittää, onko syynä astma.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2023.
Lue myös: Annukka Ahola joutui välttelemään koiria 40 vuoden ajan, kunnes siedätyshoito mullisti elämän
Katso myös: Paras aika siitepölyallergioiden siedätyshoidon aloittamiselle on syksyllä
8:45Videolla kerrotaan, voiko siedätyshoidosta olla hyötyä allergiasi hoidossa. Haastattelussa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs sekä allergikko Sanna Hiekkanen.