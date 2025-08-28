Miksi syksylläkin voi kärsiä siitepölyallergian oireista? Keuhkolääkäri selittää, mistä on kyse

Moni siitepöly- ja heinäallergikko huokaisee helpotuksesta, kun elokuu saapuu. Sitten oireet tekevätkin paluun syksyn tullen. Mistä on kysymys?

Useat meistä, jotka kokevat ikäviä allergiaoireita keväisin ja kesäisin, muistavat tarttua antihistamiinipakettiin jo hyvissä ajoin keväällä, mutta unohtavat, että allergiat voivat kiusata edelleen syksyllä.

Syynä syksyisiin aivasteluihin ja nenän niiskutuksiin ovat keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Jere Reijulan mukaan homeitiöt eli metsäsienten ja lahottajasienten itiöt.

– Itse asiassa näistä homeitiöiden aiheuttamista allergiaoireista puhutaan paljon vähemmän täällä keuhkopuolellakin kuin koivu-, leppä-, pujo- tai heinäallergiasta. Kyseessä on yleinen ilmiö, vaikka itiöille herkistyneitä on vähemmän kuin siitepölyille herkistyneitä.

Maasta ilmaan leijailevat homeitiöt aiheuttavat altistuneille samanlaisia allergiaoireita kuin muutkin allergeenit.

– Homeitiöt ovat yhtä lailla igE-välitteisiä eli välitöntä allergiaa aiheuttavia kuin siitepölytkin. Ne aiheuttavat silmien ja nenän kutinaa ja vuotamista, aivastelua, iho-oireita ja astmaatikoille hengenahdistusta tai astman pahenemista.

Helpotusta luvassa pakkasten tullen

Reijula kertoo, että syksyn allergiakausi on ohi, kun pakkanen ja lumi hävittävät homeitiöt pois.

Ilman itiötilannetta voi seurata norkko.fi -palvelusta. Sama palvelu jakaa tietoa ilmanlaadusta myös kevään siitepölykauden aikana.

Miten syysallergiaa hoidetaan?

Pakkasia odotellessa kannattaa turvautua apteekin itsehoitotuotteisiin.

– Jos olet huomannut, että vuosittain tiettyyn vuodenaikaan saat allergiaoireita, niin voit aivan hyvin hakea apteekista nenäsuihketta, silmätippoja, rasvoja ja antihistamiinitabletteja oireiden hoitoon. Niitä voi turvallisesti kokeilla, vaikka allergiaa ei olisi koskaan diagnosoitukaan.

Reijulan mukaan myös nenähuuhtelukannua voi kokeilla paikallisia nenäoireita helpottamaan.

– Jos huomaa hengenahdistusta ja raskautta liikkumisessa ja asioiden tekemisessä tällaisina allergiakausina tai muuten, on oireista syytä kertoa lääkärille, jotta voidaan selvittää, onko syynä astma.

