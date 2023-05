Milloin astmatutkimuksiin? Pitkittyneiden oireiden riskinä parantumattomat muutokset keuhkoissa

Astma on keuhkosairaus , jota sairastaa arviolta noin 10 prosenttia väestöstä. Sen sairastavuus yleistyy iän myötä, ja yli 60-vuotiaista naisista astmaa sairastaa noin 16 prosenttia ja miehistä 10 prosenttia.

Astmaan voi sairastua kuka tahansa vauvasta vaariin, mutta usein pienten lasten astma on hyväennusteinen ja paranee kasvun myötä. Muutoin kyseessä on krooninen sairaus, jonka kanssa voi elää hyvää elämää, kun hoitotasapaino on kunnossa.