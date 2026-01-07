Kylmärasitus pakkasten aikana aiheuttaa elimistölle stressiä.
Kylmä ilma rasittaa elimistöä, mutta se, missä pakkasasteessa ja kuinka nopeasti pakkanen aiheuttaa terveyshaittoja, on paljon kiinni yksilöllisistä ominaisuuksista, perussairauksista kuin myös siitä, kuinka hyvin kylmään on sopeutunut.
Liikuntatieteen erikoislääkärin Arja Uusitalon mukaan pakkasen haitallisuuteen vaikuttaa paljon se, kuinka voimakkaasti tuulee.
– 15 astetta pakkasta ja kova tuuli yhdessä aiheuttavat merkittävästi paleltumariskejä kaikille, Uusitalo kertoi Huomenta Suomessa.
25 pakkasasteessa puolestaan jo hyvin kevytkin tuuli aiheuttaa merkittävän paleltumariskin.
– Hengitystiet reagoivat ilman tuultakin jo pienemmissä asteissa, Uusitalo muistuttaa.