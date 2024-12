Moni kärsii nyt pitkittyneestä yskästä – "Suosittelen maskia ihan yleishygieenisistä syistä"

Suomessa painitaan nyt huomattavan tautisuman kanssa. Erityisesti mykoplasmaa, hinkuyskää ja adenovirusta on ollut liikkeellä.

Pitkittyneet hengitystieinfektiot ovat kiusanneet suomalaisia alkutalvesta. Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailleen infektiosairauksien erikoislääkärin Veli-Jukka Anttilan mukaan tauteja, erityisesti mykoplasmaa, on ollut liikkeellä edellisvuosia enemmän.

Taustalla näkyy yhä koronapandemian perintö. Pandemian aikana tauteja levisi vähemmän ja moni jäi vaille vastustuskykyä. Nyt suomalaisia kiusaavat erityisesti hinkuyskä, mykoplasma ja adenovirus.

– Kun vuosia kuluu, vastustuskyky heikkenee, tulee uusia ikäpolvia ja heidän täytyy sairastaa, Anttila kiteyttää.

Tällä hetkellä näyttää Anttilan mukaan siltä, että hinkuyskäepidemia olisi jo hiipumassa ja mykoplasman osaltakin tautihuippu olisi jo takana.

Moni on kärsinyt viime aikoina pitkittyneestä yskästä, jolloin on vaikea sanoa, milloin on valmis esimerkiksi palaamaan työpaikalle. Anttilan mukaan töihin voi yleensä palata, kun yleiskunto sen sallii. Tartuntojen ehkäisyyn hän suosittelee korona-ajan jälkeen ehkä hieman unohtunutta maskia.

– Osalla jatkuvat aika pitkään nämä oireet ja varsinkin yskä saattaa olla aika pitkä ja silloin tietysti suosittelisin maskin käyttöä ihan tällaisista yleishygieenisistä syistä, Anttila neuvoo.

Influenssan suhteen luvut näyttävät tällä hetkellä olevan nousussa. Anttila muistuttaa, että influenssarokotteen ottaminen ei ole vielä myöhäistä.

– Sanoisin, että nyt kannattaa ottaa vielä rokote, koska se vielä vaikuttaa.

