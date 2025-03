Kärsitkö näistä oireista? Koronan pitkäaikaisvaikutukset listattiin

Koronan pitkäaikaisvaikutukset alkavat viimein selvitä, niiden kaikki juurisyyt tosin eivät.

Viisi vuotta on kulunut covid-19-viruksen aiheuttaman pandemian alkamisesta. Pandemian vaikutukset ihmiskehoon alkavat viimein selvitä, kertoo muun muassa The New York Times. Monen ongelman juurisyy on tosin edelleen hämärän peitossa.

Joidenkin arvioiden mukaan koronaviruksen pitkään muotoon eli long covidiin sairastuneita on ollut jo 400 miljoonaa. Oireet voivat varsinaisen taudin jälkeen kestää useita kuukausia, jopa pidempäänkin. "Pitkä korona" aiheuttaa esimerkiksi aivosumua ja kroonista uupumusta.

Seattle Timesin mukaan suurimmalla osalla sairastuneista taudin aiheuttama tulehdustila lakkaa taudin mentyä ohi. Sille, miksi yksi sairastuu vakavaan koronaan, kun toinen ei saa lainkaan oireita, on useita erilaisia syitä.

Long covidin lisäksi virus voi jättää jälkeensä muitakin oireita. Syy voi olla sairauden aiheuttama tulehdustila kehossa. Neurogastroenterologi Braden Kuon mukaan virus voi aiheuttaa vahinkoa kehossa, jos tauti on erittäin raju tai kestää hyvin pitkään.

Aiheuttaako koronavirus pitkäaikaisia keuhko-ongelmia?

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion. Vakavassa koronataudissa sairastunut voi saada keuhkokuumeen, akuutin hengitysvaikeusoireyhtymän tai muita komplikaatioita.

Joissain tapauksissa taudin sairastaminen aiheuttaa pitkäaikaisia keuhko-ongelmia, kuten yskää ja hengästymisoireita. Tulehdus keuhkoissa voi tuhota keuhkokudosta, jolloin hapenottokyky huononee, kuvaa vanhempi tutkija Ziyad Al-Aly. Kun keuhkot korjaantuvat, niihin voi puolestaan jäädä arpikudosta, joka aiheuttaa oireita.

Aiheuttaako koronavirus vatsavaivoja?

Koronavirus voi häiritä myös vatsan ja suoliston toimintaa. Akuutti sairaus aiheuttaa muun muassa pahoinvointia ja ripulia, mutta joillekin sairastaneille jää pidempiaikaisia vatsan ja suoliston ongelmia.

Virus häiriköi suoliston mikrobiomia ja vähentää hyödyllisiä mikrobeja, mutta lisää haitallisia. Syy pitkittyneille oireille ei ole täysin selvä. On esimerkiksi mahdollista, että suolen limakalvo vahingoittuu tulehduksen ja mikrobimuutosten vuoksi.

Mistä aivosumu johtuu?

Joidenkin tutkimusten mukaan jopa kolmasosa koronavirusinfektion sairastaneista kärsii aivosumusta ainakin kolme kuukautta sairauden jälkeen.

Neurologiset ja neuropsykologiset oireet voivat johtua koronaviruksen aiheuttamasta infektiosta keskushermostossa.

Joidenkin teorioiden mukaan virus häiritsee veriaivonesteen toimintaa. Este suojaa aivoja ja on tärkeä kognitiivisille toiminnoille.

Koronavirustauti lisää sydänongelmien riskiä

Koronavirustauti lisää myös sydänongelmien riskiä. Tauti suurentaa sydän- ja aivoinfarktin vaaraa, ja veritulppariski on koholla vielä vuosi koronataudin jälkeen.

Kuume ja tulehdus voivat olla sydämelle rankkoja. Jos verisuonissa on jo plakkikertymää tai sydänlihaksen kyky toimia on heikentynyt, rasitus voi johtaa jopa sairauskohtaukseen. Virus voi aiheuttaa tulehduksen, joka vahingoittaa sydänlihasta tai aiheuttaa tulehdusta verisuonissa.

Mikäli virus vahingoittaa verisuonien soluja, se voi johtaa tulehdukseen, mikä puolestaan voisi aiheuttaa esimerkiksi verihyytymän muodostumisen.

Myös verenkierto voi häiriintyä taudin seurauksena. Tähänkin syypääksi epäillään tulehdusta, joka vahingoittaa verisuonten toiminnasta vastaavia hermoja. Se puolestaan voisi haitata verenkiertoa, kuvaa keuhko- ja tehohoidon lääkäri David Systrom.

Aiemman tutkimuksen mukaan moni koronan sairastanut kärsii pitkään haju- ja makuaistin menetyksestä.

Korona ja koronarokotteet voivat myös pidentää kuukautiskiertoa.

