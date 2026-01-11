Pakkanen laskee myös sisälämpötiloja ja talven kalliin sähkön aikana moni suosii viileämpää huonelämpötilaa.
Kylmä ulkoilma laskee myös sisätilojen lämpötiloja.
Liikuntatieteen erikoislääkäri Arja Uusitalo muistuttaa, että terveyden kannalta huoneilman lämpötilaksi suositellaan yli 18 astetta.
– Se vaikuttaa mahdollisesti jo sisäilma- ja kosteusriskeihin, jos lämpötila menee alhaisemmaksi, sanoi Huomenta Suomessa.
Uusitalo korostaa, ettei antaisi huonelämpötilan laskea ainakaan alle 16 asteeseen.
– Se on jo terveysriski.