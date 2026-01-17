Tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja odottaa vielä elinaikanaan saavansa vastauksen siihen, mitä ovat avaruuden pimeä aine ja pimeä energia. Hän ei enää odota saavansa vastausta siihen, miksi maailmankaikkeus on olemassa.

Maailmankaikkeuden synnystä on esitetty lukuisia teorioita, mutta mukaan kaikkein perimmäisin kysymys on yhä vailla vastausta, toteaa tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja.

– Rehellinen vastaus on, että kukaan ei tiedä, että miksi maailmankaikkeus vaivautui olemaan olemassa niin kuin Stephen Hawking Ajan lyhyessä historiassa pohti tai mitä Jumalalla oli mielessä, jos hän ylipäänsä oli olemassa luodessaan maailmankaikkeuden, Valtaoja kertoo Huomenta Suomessa.

Toisaalta Valtaoja pohtii, onko maailmankaikkeus sittenkin fysiikan lakien pakottama kupla vaikeasti ymmärrettävässä multiversumissa.

Vaikka maailmankaikkeuden alkuperä on hämärän peitossa, yksi asia tiedetään varmasti.

– Ainoa, mitä varmasti tiedetään, on se, että maailmankaikkeus syntyi joskus vajaat 14 miljardia vuotta sitten.

Maailmankaikkeuden alussa ei ollut tähtiä, planeettoja, elämää tai ihmisiä.

– Se ei ole aina ollut samanlainen, se on kehittynyt, Valtaoja sanoo.

Tutkija luopui toivosta

Valtaoja ei elättele enää toiveita siitä, että ihmiskunta pystyisi koskaan ymmärtämään todellisuuden perimmäisiä syitä ja sitä, miksi ylipäänsä olemme olemassa.

– Minä olen luopunut toivosta, että voisimme koskaan saada vastauksia näihin kysymyksiin. Ehkä aivomme eivät yksinkertaisesti ole tarpeeksi kehittyneitä ymmärtämään, mistä maailmankaikkeudessa on pohjimmiltaan kysymys.

Täysin toivoton emeritusprofessori ei silti ole. Häntä kiinnostavat kysymykset, joihin tiede voi vielä vastata.

Valtaojan mukaan tähtitieteen suurimmat aukot liittyvät pimeään aineeseen ja pimeään energiaan, joita ilman maailmankaikkeuden käyttäytymistä ei voida selittää.

– Todellisuudessa on kummallisuuksia, kuten pimeä aine ja pimeä energia, mutta me emme tiedä, mitä ne ovat. Yhtä hyvin voitaisiin sanoa tuntematon aine ja tuntematon energia.

Hänen henkilökohtainen toiveensa on, että edes toinen näistä arvoituksista ratkeaisi hänen elinaikanaan.

– Meillä on nykyisestä maailmankaikkeudesta kaksi hyvin isoa palikkaa, jota emme ymmärrä. Niihin olisi kiva saada vastaus, ja elän toivossa, että ehdin vielä saada sellaisen ainakin jompaan kumpaan kysymykseen.

Valtaojan mukaan vastausten saaminen voi olla mahdollista uusilla havaintovälineillä, kuten Webb-avaruusteleskoopilla.

Simulaatioteoria jää uskon puolelle

Valtaojan haastattelussa sivuttiin myös simulaatioteoriaa, jonka mukaan maailmankaikkeus voisi olla jonkin toisen sivilisaation luoma. Valtaoja suhtautuu siihen varauksella.

– En ole ihan varma, uskooko kukaan oikeasti simulaatioteoriaan, mutta se on hauska ajatus.

Ongelma on hänen mukaansa se, että teoriaa ei voi testata.

– Meillä ei ole mitään keinoa, jolla sitä voitaisiin todella tutkia. Se on ja pysyy pelkkänä ajatushypoteesina.

Valtaoja rinnastaa simulaatioteorian uskontoon.

– Minua kiinnostavat enemmän ne ajatukset, joihin voimme saada vastauksia.

Valtaoja tiivistää suhtautumisensa maailmankaikkeuden suurimpiin kysymyksiin melko pessimistisesti.

– Ainoa, mihin minä uskon on se, että me emme helpolla tule saamaan selville vastauksia.

