Paras aika taivaalle tähyilemiseen on Ursan mukaan yhdeltätoista illalla.
Myöhään lauantai-iltana kannattaa tähyillä taivaalle tähdenlentojen näkemisen toivossa. Hyvällä onnella voi nähdä meteoreja kvadrantidien tähdenlentoparvesta.
Paras aika tähdenlentojen bongaukseen on noin yhdentoista aikaan illalla, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Myös sunnuntain vastaisena yönä on mahdollisuus nähdä harvakseltaan parveen kuuluvia meteoreja.
Yölle osuva täysikuu ja sen kirkkaus voi Ursan mukaan kuitenkin heikentää tähdenlentojen näkymistä merkittävästi.
– Täysikuun suuri kirkkaus peittää taakseen kaikki vähääkään himmeämmät tähdenlennot, kerrotaan Ursan tiedotteessa.
Tähdenlentoja kannattaa Ursan mukaan tähyillä taivaanlaen tai luoteen suunnasta. Katse kannattaa suunnata niin, että Kuu ei ole näkökentässä.
Kvadrantidien tähdenlentoparvi on Ursan mukaan parhaimmillaan yksi vuoden näyttävimmistä meteoriparvista.
Kvadrantidit syntyvät muiden toistuvien tähdenlentoparvien tapaan tomuvanasta, jonka aurinkokunnassa kiertävä komeetta on kylvänyt radalleen. Kvadrantidit aiheuttava tomuvana osuu Maapallon kohdalle aina tammikuun alussa.
Otitko kuvan tai videon tähdenlennosta? Lähetä se meille WhatsAppilla numeroon 040 578 5504!