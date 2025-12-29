Viikonloppuna kannattaa tähyillä taivaalle tähdenlentojen näkemisen toivossa.
Lauantai-iltana voi nähdä meteoreja kvadrantidien tähdenlentoparvesta.
Paras aika tähdenlentojen bongaukseen on lauantai-iltana noin yhdentoista aikaan, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.
Myös perjantain ja lauantain välisenä sekä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä on mahdollisuus nähdä harvakseltaan parveen kuuluvia meteoreja.
Ursan mukaan kaukana kaupunkien valoista, pimeällä taivaalle tähyilypaikalla voi parhaimmillaan Suomessa nähdä noin 20 tähdenlentoa tunnissa.
– Tänä vuonna täysikuu kuitenkin osuu juuri samalle illalle. Täysikuun suuri kirkkaus peittää taakseen kaikki vähääkään himmeämmät tähdenlennot, kerrotaan Ursan tiedotteessa.
Tähdenlentoja kannattaa Ursan mukaan tähyillä taivaanlaen tai luoteen suunnasta. Katse kannattaa suunnata niin, että Kuu ei ole näkökentässä.
Yksi vuoden näyttävimmistä meteoriparvista
Tammikuussa näkyvä kvadrantidien tähdenlentoparvi on Ursan mukaan parhaimmillaan elokuun perseidien ja joulukuun geminidien ohella yksi vuoden näyttävimmistä meteoriparvista.
Kvadrantidit syntyvät muiden toistuvien tähdenlentoparvien tapaan tomuvanasta, jonka aurinkokunnassa kiertävä komeetta on kylvänyt radalleen. Kvadrantidit aiheuttava tomuvana osuu Maapallon kohdalle aina tammikuun alussa.
Tähdenlennoiksi tai meteoreiksi kutsutaan taivaalla näkyviä valoviiruja, jotka syntyvät ilmakehään putoavasta hehkuvan kuumaksi lämpiävästä komeettapölystä. Ursan mukaan valoilmiö sammuu tyypillisesti yli 80 kilometrin korkeudessa.