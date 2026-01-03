Kaikki planeetat eivät suinkaan kierrä tähtien ympärillä kiltisti omilla kiertoradoillaan.
Osa planeetoista kulkee avaruudessa täysin yksin, ilman minkäänlaista emotähteä.
Tähtitieteilijät ovat nyt ensimmäistä kertaa onnistuneet mittaamaan tällaisen yksinäisen planeetan massan ja etäisyyden meistä. Aiheesta uutisoi Science Alert -tiedesivusto.
Kyseinen planeetta sijaitsee noin 10 000 valovuoden päässä maapallosta kohti Linnunradan keskustaa ja se on massaltaan noin viidesosa Jupiterista. Vertailun vuoksi Linnunradan keskustan etäisyys Maasta on noin 27 000 valovuotta.
Tutkijat uskovat planeetan saaneen alkunsa jossain planeettajärjestelmässä. Planeetan arvellaan kuitenkin suistuneen tähtienväliseen avaruuteen.
Avaruudessa olevia yksittäisiä planeettoja ei kyetä havaitsemaan suoraan. Yksinäisiä planeettoja on mahdollista havaita epäsuorasti, kun niiden painovoima vaikuttaa takanaan olevien tähtien valoon taivuttamalla sitä.
Tutkijat onnistuivat määrittelemään kyseisen planeetan massan ja etäisyyden useiden teleskooppien avulla toukokuussa vuonna 2024. Havaintoon käytetyt teleskoopit sijaitsivat Chilessä, Etelä-Afrikassa ja Australiassa. Havainnointiin käytettiin myös Gaia -avaruusteleskooppia.
Gaia -satelliitti sijaitsi tuolloin 1,5 miljoonan kilometrin etäisyydellä Maasta. Tällöin se tarjosi hieman erilaisen näkymän havainnoitavaan kohteeseen verrattuna Maassa oleviin teleskooppeihin. Tietoja vertailemalla tutkijat onnistuivat määrittämään etäisyyden kyseiseen kohteeseen ja lisäksi laskemaan sen massaan.