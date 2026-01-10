Chilessä sijaitsevalla Vera Rubin -observatoriolla on kunnianhimoinen tavoite.
Tutkijat ovat löytäneet halkaisijaltaan noin 710 metriä leveän asteroidin, joka pyörii ennätyksellisen kovaa vauhtia.
2025 MN45 -asteroidi kuvattiin Chilessä sijaitsevan Vera Rubin -observatorion kalustolla.
Valtava kivenjärkäle tekee täyden pyörähdyksen 113 sekunnin välein. 2025 MN45 on täten nopeimmin pyörivä yli 500-metrinen asteroidi, mikä on koskaan havaittu, kertoo Live Science -tiedesivusto.
Kyseessä on ensimmäinen vertaisarvioitu julkaisu, joka on tehty käyttämällä Rubin -observatorion LSST (Legacy Survey of Space and Time Camera) kameran kuvia. LSST on maailman suurin digikamera, joka skannaa jatkuvasti eteläistä pallonpuoliskoa kymmenen vuoden ajan. Tavoitteena on luoda ennennäkemätön video maailmankaikkeudesta.
Asteroidit ovat käytännössä avaruudessa olevia suuria kiviä, jotka ovat jäänteitä Aurinkokunnan syntyajoilta 4,5 miljardia vuotta sitten.
2025 MN45 -asteroidin pyörimisnopeus on hämmästyttänyt tutkijoita.
– Selvästikin tämän asteroidin on oltava koostumukseltaan erittäin kestävä, jotta se pysyy kasassa, toteaa tähtitieteilijä Sarah Greenstreet tiedotteessa.
Greenstreetin mukaan asteroidin kestävyyden on oltava kiinteän kiven luokkaa. Tähtitieteilijän mielestä tämä on yllättävää, sillä enemmistön asteroideista uskotaan koostuvan useimmista pienemmistä kivenpalasista.
Suurin osa Aurinkokuntamme asteroideista sijaitsee Marsin ja Jupiterin välissä sijaitsevalla asteroidivyöhykkeellä.