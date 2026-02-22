



Astronautit matkaavat pian katsomaan Kuun kasvojen vähän tunnettua puolta Kuu – kaikille niin tuttu, mutta silti hyvin tuntematon Julkaistu 22.02.2026 19:33 Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi On vielä paljon asioita, mitä Kuusta ei tiedetä. Tutkijoiden mukaan varmaa on se, että yllätyksiä on luvassa. Kun Artemis II -kuulento vihdoin pääsee lähtemään 10 päivää kestävälle matkalleen Kuun ympäri, saattaa luvassa olla hyvinkin mielenkiintoisia havaintoja. Uutiskanava CNN kertoo, että lennolla matkaavat neljä astronauttia saattavat nähdä Kuuta kiertäessään asioita, joita kukaan ihminen ei ole aiemmin paljain silmin todistanut. Kuussa vastauksia Maan historiasta? Kuun toinen puoli osoittaa aina Maasta poispäin, joten sen havainnointi ei onnistu Maasta käsin. Myös puoli vuosisataa sitten tehdyillä Apollo-kuulennoilla astronautit kiersivät Kuuta, mutta he eivät kiertoradoiltaan pystyneet havainnoimaan kuitenkaan Kuun kaikkia osia. Artemis-lentojen uskotaan avaavan nyt uuden aikakauden Kuun tutkimisessa.

Arizonan yliopiston planeettalaboratorion professori Jeff Andrews-Hanna toteaa uutiskanava CNN:n haastattelussa, että Kuussa on paljon asioita, mitä ihmiset eivät vielä ymmärrä. Hän huomauttaa, että aiemmilla lennoilla tuodut näytteet eivät edusta kokonaisvaltaista otantaa Kuusta, jonka eri alueet poikkeavat suuresti toisistaan.

Kuun eri osien tutkiminen Artemis-ohjelman myötä saattaa tarjota aiempaa täydellisemmän kuvan Kuun pinnasta ja koostumuksesta, sekä muun muassa siitä, kuinka paljon vettä Kuu sisältää.

Kuun tutkiminen saattaa antaa samalla myös vastauksia Maan muinaisesta historiasta.

Nasan tutkija Noah Petro kertookin pitävänsä Kuuta "Maan kahdeksantena" mantereena. Artemis III -tehtävän tiederyhmää johtavan Petron mukaan Kuu tulee tarjoamaan yllätyksiä.

Astronauttien on tarkoitus laskeutua Kuun pinnalle vasta Artemis III -lennolla.

– Jos me tietäisimme, mitä sieltä löytyy meidän ei tarvitsisi edes mennä sinne, Petro toteaa.

Ei Kuuta – ei ihmiskuntaa

Ei Kuuta – ei ihmiskuntaa

Jo Apollo-lentojen myötä tuotujen näytteiden perusteella Kuuta käsitteleviä oppikirjoja täytyi päivittää uusilla tiedoilla.

Nykytietojen mukaan Kuu sai alkunsa, kun varhaiseen Maahan iskeytyi Marsin kokoinen planeetta. Iskeytymisen seurauksena irtaantui valtavasti sulaa materiaalia, josta Kuu muotoutui. Ja hyvä niin, sillä Kuun ansiosta Maan ilmasto pysyy huomattavasti vakaampana. Ja tämä on puolestaan ollut tärkeätä elämän kehittymiselle.

– Ei ole kysettäkään siitä, että ilman Kuuta ihmiskunta ei olisi pystynyt kehittymään, Andrews-Hanna painottaa.

Kuun kahdet kasvot

Kuun Maahan näkymätön osa on aivan erilainen kuin se puoli, jota pystymme iltataivaalla tuijottelemaan.

Kuun näkyvän osan pintakerros on ohutta ja pinnan korkeuserot vähäisiä. Maahan näkymättömän osan kuorikerros on puolestaan paksu ja siellä on suuremmat pinnan korkeuserot. Siellä on myös huomattavasti vähemmän jälkiä muinaisesta tuliperäisyydestä.

Kuun epäsymmetrinen rakenne onkin ollut tutkijoille ihmettelyn aihe.

Apulaisprofessori Paul Hayne Coloradon yliopiston avaruusfysiikan laboratoriosta toteaa, että yksi suuri kysymys on, että mitä Kuun sisällä oikein on.

Tarkkaa havainnointia geologisista piirteistä

Tarkkaa havainnointia geologisista piirteistä

Artemis II -lennolla Kuusta saatetaan löytää otollisia laskeutumispaikkoja tulevia lentoja ajatellen. Orion-kapseli tulee kiertämään Kuun 6 400–9 700 kilometrin etäisyydeltä, jolloin astronautit saavat kokonaisvaltaisen kuvan sen pinnan piirteistä.

Astronautit lentävät Kuun Maahan näkymättömällä puolella noin kolmen tunnin ajan. He ovat saaneet mittavan geologisen koulutuksen ja kuvaavat lennon aikana törmäyskraattereita ja muinaisia laavavirtoja.

– Hyvin harjaannutettu silmäpari on paras koe, mitä voimme mihinkään päin maailmankaikkeutta lähettää, Petro kiteyttää.

Artemis II lennon aikataulu on vielä epäselvä. Laukaisuajankohtaa on jouduttu viivästyttämään aluksessa havaittujen teknisten ongelmien arvioimiseksi.

