Obama tarkensi kohuttua haastatteluaan avaruusolentojen olemassaolosta.

Yhdysvaltojen entinen presidentti Barack Obama on tarkentanut avaruusolentojen olemassaoloa koskevia kommenttejaan.

Obaman mukaan ei ole olemassa todisteita siitä, että avaruusoliot olisivat käyneet Maassa tai olleet yhteydessä ihmisiin.

Obama täsmensi omia kommenttejaan Instagramissa, jossa hän julkaisi alkuperäiset vastauksensa Tyler Cohenin No Lie -podcastissa esitettyihin kysymyksiin. Niiden oheen Obama kirjoitti tekstimuotoisen tarkennuksen.

– Tilastollisesti maailmankaikkeus on niin valtava, että on todennäköistä, että siellä on elämää, Obama kirjoitti.

– Mutta etäisyydet tähtijärjestelmien välillä ovat niin suuria, että todennäköisyys sille, että muukalaiset olisivat vierailleet luonamme, on pieni, enkä nähnyt presidenttikauteni aikana mitään todisteita siitä, että maan ulkopuoliset olisivat ottaneet meihin yhteyttä. Oikeasti!, ex-presidentti jatkoi.

Ex-presidentin kommenteista nousi pienoinen kohu sen jälkeen, kun hän oli sanonut avaruusolentojen "olevan olemassa, mutta en ole nähnyt niitä".

Obama myös kertoi ensimmäisen kysymyksensä presidenttinä olleen "missä avaruusolioita pidetään?". Ex-presidentti vastasi tähän kysymykseen nauraen.

"Emme pysty selittämään"

Haastattelun jälkeen Obama painotti, että pyrki podcastissa antamaan vastauksia, jotka sopivat pikakysymyskierroksen tyyliin.

Vuodesta 2009 vuoteen 2017 presidenttinä toiminut Obama myös sanoi No Lie -podcastissa, ettei avaruusolioita pidetä Nevadan autiomaan Area 51 -lentotukikohdassa, joka on lukuisissa salaliittoteorioissa keskeinen paikka.

– Ei ole olemassa maanalaista laitosta, jollei sitten ole valtavaa salaliittoa ja he piilottivat sen Yhdysvaltojen presidentiltä, Obama sanoi podcastissa.

Obama on aikaisemminkin kommentoinut avaruusolentojen olemassaolon mahdollisuutta.

The Late Late Show with James Corden -ohjelmassa Obama sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan, että on "tosissaan" sanoessaan, että on olemassa "kuvamateriaalia taivaalla lentävistä esineistä, joista emme oikein tiedä, mitä ne ovat".

– Emme pysty selittää niiden liikettä ja lentoratoja, Obama sanoi.

