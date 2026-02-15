Obaman vastauksista ei kuitenkaan ilmene tarkoittaako hän sitä, että hän uskoo maan ulkopuoliseen elämään jossakin päin maailmankaikkeutta vai sitä, että maapallolla olisi käynyt muukalaisia. Haastattelussa ei myöskään esitetty tarkentavia kysymyksiä aiheeseen.