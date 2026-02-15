Barack Obama on antanut yllättävän vastauksen kysymykseen alieneista, eli avaruuden muukalaisista.
Yhdysvaltain entiseltä presidentiltä Barack Obamalta tiedusteltiin No Lie -podcastissa, että ovatko alienit todellisia.
Obama täräytti yllättävän vastauksen:
– Ne ovat todellisia, mutta en ole nähnyt niitä.
Obama jatkaa toteamalla, että alieneita ei kuitenkaan säilytetä Area 51:n kaltaisessa maanalaisessa laitoksessa.
– Ellei sitten ole jotain valtavaa salaliittoa ja tieto on piilotettu Yhdysvaltain presidentiltä, Obama jatkaa.
Obama toteaa naurahtaen, että ensimmäinen kysymys, johon hän halusi vastauksen astuttuaan presidentin virkaan oli juurikin se, että ”Missä alienit ovat?”