Latelasta tuttu Lauri Huttunen, 42, on tuomittu rikoksista.
Latelan Laurina tunnettu tosi-tv-tähti Lauri Huttunen on tuomittu tänään 19. helmikuuta useista rikoksista Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
Hänet on tuomittu yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä, kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta.
Oikeudenkäynti käytiin helmikuussa salaisena. Oikeus perusteli asiaa sillä, että yksi asianomistajista on lapsi.
Hän sai rikoksista 80 päiväsakkoa, jotka tekevät hänen tuloillaan 3 680 euroa. Lisäksi Huttunen määrätään suorittamaan valtiolle rikosuhrimaksu 80 euroa.