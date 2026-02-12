17-vuotias poika tuomittiin tuntemattoman miehen tapon yrityksestä.
Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi 17-vuotiaan pojan kahden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen muun muassa viime elokuussa tapahtuneesta tapon yrityksestä Raumalla.
Oikeuden mukaan poika löi hänelle tuntematonta miestä puukolla vatsaan. Uhrille aiheutui noin neljän senttimetrin pituinen haava, ja hän joutui hätäleikkaukseen. Teko oli oikeuden mukaan potentiaalisesti hengenvaarallinen.
– Tapon yritys on ollut tekotapansa, käytetyn välineen ja kohdealueen sekä aiheutettujen vammojen vuoksi erittäin vaarallinen ja aiheuttanut asianomistajalle merkittäviä vammoja, tuomiossa sanotaan.
Rangaistusta lieventävänä seikkana oikeus huomioi tuomitun nuoren iän. Ikä vaikutti myös siihen, ettei poikaa määrätty vangittavaksi tuomion antamisen yhteydessä.
Tapon yrityksen lisäksi poika tuomittiin laittomasta uhkauksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Tuomio on annettu 2. helmikuuta.